Sinh viên 'phẫn nộ' vì bị buộc tham gia câu lạc bộ

Nhiều sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam bức xúc, cho rằng bị 'ép' tham gia câu lạc bộ ít nhất 2 năm, trường nói là chủ trương để học trò phát triển toàn diện.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) hôm 23/4 công bố quy định về công tác sinh viên. Theo đó, sinh viên phải tham gia ít nhất một trong hơn 80 câu lạc bộ của trường, thời gian tối thiểu hai năm, áp dụng với K69 (năm thứ hai) trở đi.

Bài đăng trên một số kênh thông tin của trường ngay lập tức gây chú ý. Chẳng hạn, một bài nhận hơn 1.600 lượt tương tác, trong đó 1.200 là biểu tượng "phẫn nộ".

Học sinh dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tháng 3/2025. Ảnh: VNUA

Hoàng Anh, sinh viên năm thứ hai ngành Khoa học kinh tế và Quản lý, cho rằng việc bắt buộc là vô lý. Theo nữ sinh, bản chất của các hoạt động ngoại khóa là dựa trên đam mê, nhu cầu thực tế và tinh thần tự nguyện. Chưa kể, Hoàng Anh thấy tham gia câu lạc bộ còn tốn kém, vì phải đóng góp một số khoản như quỹ liên hoan.

"Việc ép buộc sẽ dẫn tới tình trạng đối phó, gây áp lực, lãng phí và giảm chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ", nữ sinh đánh giá.

Không phủ nhận lợi ích, song Trần Hương nhìn nhận việc bắt buộc chưa phù hợp. Lý do là sinh viên K69 chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tập. Nếu chưa tham gia trước đó, trong hai năm cuối, sinh viên sẽ phải vừa thực tập, làm thêm, thi chứng chỉ, vừa sinh hoạt ngoại khóa ở trường.

"Mình muốn tập trung vào các hoạt động bên ngoài giúp tăng thu nhập, kinh nghiệm làm việc, không muốn vào câu lạc bộ", Hương nói.

Ngoài ra, một số sinh viên đặt mục tiêu tốt nghiệp trong 3,5 năm, nên băn khoăn liệu chỉ tham gia trong 1,5 năm có vi phạm quy định hay không.

Trả lời VnExpress tối 24/4, ông Giang Trung Khoa, Trưởng ban Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết trường chủ trương đổi mới đào tạo, nhằm tăng cường phát triển toàn diện cho sinh viên, gồm kỹ năng mềm, năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần khởi nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực thích ứng với thị trường lao động.

Theo ông, việc tham gia câu lạc bộ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch học tập và sinh hoạt của sinh viên, do thường chỉ 2-3 tiếng mỗi tuần, không phải đóng phí.

Cùng đó, sinh viên có thể theo nhiều hình thức như nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, dự án trải nghiệm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Tuy bắt buộc nhưng trường chưa đưa ra hình thức xử lý với những sinh viên không thực hiện, nên "không có chuyện" các em không được xét tốt nghiệp.

Với những sinh viên hoàn thành chương trình trong 3,5 năm, tức chỉ có 1,5 năm tham gia câu lạc bộ, ông Khoa cho biết tiến độ ra trường sẽ không bị ảnh hưởng.

"Sinh viên tích lũy đủ tín chỉ thì đủ điều kiện ra trường, không có lý do gì lại phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ thêm nửa năm", ông Khoa nói. "Sinh viên hoàn toàn an tâm".

Chiều cùng ngày, Đoàn Thanh niên trường ra thông báo, khuyến khích sinh viên phản ánh, nêu thắc mắc thông qua các kênh chính thống để được giải đáp.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập năm 1956, mỗi năm tuyển khoảng 8.000 sinh viên. Ngoài những ngành truyền thống, trường còn đào tạo lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật.

Thanh Hằng

*Tên sinh viên được thay đổi