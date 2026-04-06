Sinh viên chủ động tiêm phòng não mô cầu

Theo thông tin từ Hệ thống Tiêm chủng VNVC, nhiều sinh viên và người trẻ đến tiêm ngừa vaccine não mô cầu.

BS.CKI Danh Thị Mỹ Hồng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết thời gian gần đây, khoảng 260 trung tâm tiêm chủng thuộc Hệ thống Tiêm chủng VNVC trên cả nước ghi nhận nhiều sinh viên và người trẻ đến tiêm ngừa vaccine não mô cầu. Xu hướng này xuất phát từ tâm lý lo ngại khi nhiều địa phương liên tiếp ghi nhận các ca bệnh, trong đó có nhóm học sinh, sinh viên. Như riêng TP HCM đã ghi nhận 6 ca bệnh đều ở độ tuổi thanh thiếu niên; hay Phú Quốc (An Giang) ghi nhận hai ca nhiễm não mô cầu xâm lấn cùng học lớp 5, một ca tử vong.

Phạm Duy, 19 tuổi, quê An Giang, đang học năm thứ hai ngành chế biến thủy sản ở TP HCM đã tiêm ngừa não mô cầu tại một trung tâm tiêm chủng VNVC. Chia sẻ về lý do đi tiêm ngừa, Duy cho biết đọc được thông tin bệnh này xuất hiện cả ở người lớn chứ không chỉ trẻ nhỏ nên tiêm phòng bệnh. Cậu sinh viên nói thêm do đang ở ký túc xá, không gian sinh hoạt hạn chế, dễ có nguy cơ lây nhiễm bệnh nên chủ động phòng ngừa. Cha mẹ Duy ở quê cũng lo con mắc bệnh do An Giang và cả TP HCM đã xuất hiện ca bệnh nên cũng khuyên nhủ cậu tiêm phòng.

"Em thấy bệnh gây tử vong cao, có khi chưa đến 24 giờ mà dấu hiệu ban đầu rất khó nhận biết. Em ở xa nhà nên cố gắng tự chăm lo tốt cho bản thân", Duy nói.

Nguyên Lộc, 22 tuổi, quê Vĩnh Long, là sinh viên năm thứ 4 ngành Y tại một trường đại học ở TP HCM cũng vừa đến VNVC Quận 5 cuối tháng 3 để tiêm ngừa não mô cầu nhóm B. Lộc cho biết sau khi hoàn thành phác đồ sẽ tiếp tục tiêm vaccine phòng não mô cầu các nhóm A, C, Y, W và vaccine ngừa sốt xuất huyết.

Mẹ của Lộc là bác sĩ nên hiểu lợi ích của tiêm ngừa, đã cho con gái tiêm nhiều loại vaccine cho người lớn như như cúm, phế cầu, sởi - quai bị - rubella, HPV và viêm gan B. Ngoài tiêm ngừa, Lộc cũng chú ý các biện pháp bảo vệ sức khỏe khác như thể dục thể thao đều đặn, tự nấu ăn để đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng.

Nguyên Lộc tiêm vaccine phòng não mô cầu tại VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Còn Thảo My, 20 tuổi, quê Quảng Ngãi, đi tiêm vaccine não mô cầu và sốt xuất huyết. My cho biết từng bị sốt xuất huyết hai lần khi đang học cấp hai, phải nhập viện điều trị. Trước đó, My đã tiêm đủ các loại vaccine để phòng bệnh theo độ tuổi như cúm, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, HPV, viêm gan B...

"Nhà em làm nông, kinh tế không khá giả. Nếu mắc bệnh, ba mẹ em từ quê phải vào chăm sóc, mỗi lần đi phải bỏ ruộng vườn, heo gà, em không muốn cha mẹ lo lắng", My cho biết.

Ghi nhận tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC, ngoài các loại vaccine phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu, các vaccine khác dễ lây lan trong môi trường đông người như cúm, phế cầu, viêm gan B, HPV, thủy đậu, sởi - quai bị - rubella... cũng được nhiều bạn trẻ ưu tiên tiêm.

Theo bác sĩ Hồng, sinh viên và người trẻ thường sống trong ký túc xá, nhà trọ, đồng thời, cũng thường học tập, làm việc trong không gian kín tập trung đông người. Bên cạnh đó, thanh niên cũng thường di chuyển nhiều, tụ tập, tham gia giao lưu... Đây là môi trường thuận lợi cho các tác nhân virus, vi khuẩn gây bệnh qua đường hô hấp lây lan, đặc biệt, có những tác nhân lây ngay cả khi người mang virus, vi khuẩn không hoặc chưa có triệu chứng. Ví dụ, trong cộng đồng, khoảng 10-20% người khỏe mạnh mang vi khuẩn não mô cầu hoặc 5-90% người khỏe mạnh mang vi khuẩn phế cầu ở hầu họng; người nhiễm virus cúm có thể lây lan mầm bệnh trước khi phát triệu chứng bệnh một ngày...

Sinh viên cũng là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm nhiều bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Vecteezy

Việc di chuyển nhiều và sinh hoạt ở nhiều nơi cũng khiến sinh viên dễ bị lây truyền các bệnh do vật trung gian truyền bệnh như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản.

Do đó, việc phòng ngừa bằng vaccine từ sớm giúp sinh viên cũng như nhóm thanh thiếu niên đảm bảo sức khỏe về lâu dài, hạn chế gián đoạn học tập. Bên cạnh đó, khi được bảo vệ từ sớm, người trẻ cũng góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại ký túc xá, lớp học hay các không gian kín.

Tuấn Kiệt