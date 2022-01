Sinh viên chế thùng mua cơm vì lệnh phong tỏa

Trung QuốcSinh viên Đại học Tây Bắc (Tây An) huy động mọi đồ vật có kích thước lớn để một người đi mua cơm cho cả phòng, do lệnh hạn chế ra ngoài của chính quyền.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh về "thùng đựng cơm" sáng tạo của sinh viên Đại học Tây Bắc trong bối cảnh thành phố Tây An đang áp dụng lệnh phong tỏa do các ca nhiễm mới.

Toàn bộ Tây An bị phong tỏa từ 23/12, với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt theo chiến lược "Không Covid" của Trung Quốc. Tại các trường học, học sinh - sinh viên không được phép tụ tập đông người ở nhà ăn. Để đảm bảo an toàn, ký túc xá Đại học Tây An yêu cầu mỗi phòng chỉ cho phép một sinh viên đại diện xuống nhà ăn mua cơm. Sau khi mua đủ số lượng, người này sẽ mang về phòng phân chia cho các bạn còn lại. Quá trình này cần có phương tiện hỗ trợ vận chuyển số lượng lớn, vì vậy, sinh viên đã sáng tạo ra rất nhiều công cụ đựng cơm khác nhau như xô, thùng giấy, kệ đựng đồ...

Thùng cơm có bánh xe và tay đẩy.

Để tránh nhầm lẫn và tạo phong cách khác lạ, nhiều sinh viên nữ trang trí màu sắc, hình vẽ độc đáo; trong khi các bạn nam chỉ đơn giản viết số phòng lên "thùng đựng cơm". Nhiều bạn còn viết những thông điệp hài hước như: "cả nhà năm mới cùng nhau chiến thắng dịch bệnh", "Thùng đựng cơm của công chúa", "tự tin, thanh lịch, ung dung, điềm tĩnh".

Thùng cơm mang thông điệp hài hước: "Tự tin, thanh lịch, ung dung, điềm tĩnh".

Trong khi lệnh phong tỏa khiến phần lớn người dân Tây An bức xúc, thái độ và sự sáng tạo của sinh viên Đại học Tây Bắc đã phần nào giúp giảm bớt không khí căng thẳng, mang đến nguồn năng lượng tích cực trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp.

Xô chậu được gắn quai để xách cơm.

Tọa lạc tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Đại học Tây Bắc được đánh giá cao về chất lượng đào tạo cũng như cơ sở vật chất. Trường thuộc dự án 211 của chính phủ Trung Quốc (dự án các trường đại học trọng điểm quốc gia, có thành tích xuất sắc trong đào tạo đa lĩnh vực).

Phương Uyên (Theo NetEase)