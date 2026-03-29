Sinh lý nam giới thay đổi thế nào qua từng độ tuổi

Nhu cầu sinh lý ở nam giới không cố định mà thay đổi theo thời gian, chủ yếu do suy giảm nội tiết tố testosterone và ảnh hưởng của lối sống.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nồng độ testosterone bình thường của nam giới trưởng thành khoảng 300-1.000 nanogram/dl. Khi lượng testosterone giảm dưới 300 nanogram/dl có thể ảnh hưởng đến nhu cầu tình dục, khả năng sinh sản cũng như sức khỏe tổng thể của nam giới.

Từ sau 30 tuổi, hoạt động của hệ trục não bộ - tuyến yên - tinh hoàn dần suy giảm, khiến nồng độ testosterone giảm khoảng 1-2% mỗi năm. Do đó, , nhu cầu sinh lý của phái mạnh cũng thay đổi theo.

Độ tuổi 20-30

Đây là giai đoạn testosterone đạt đỉnh giúp nam giới phát triển thể chất, duy trì năng lượng dồi dào và ham muốn tình dục cao, kéo theo tần suất quan hệ nhiều hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát chưa tốt nên một số nam giới có thể gặp tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương... Đồng thời, nếu thiếu kiến thức và không có biện pháp bảo vệ phù hợp, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và lây nhiễm bệnh qua đường tình dục cũng cao hơn.

Độ tuổi 30-40

Sau tuổi 30, nồng độ testosterone bắt đầu suy giảm. Dù không còn sung mãn như trước, nam giới độ tuổi này kiểm soát cảm xúc tốt hơn, hiểu biết về sinh lý hơn nên chất lượng đời sống tình dục có xu hướng ổn định hơn.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tập trung phát triển sự nghiệp, áp lực, căng thẳng, cùng thói quen sinh hoạt kém lành mạnh như rượu bia, thuốc lá, thức khuya... có thể ảnh hưởng đến ham muốn và phong độ của nam giới. Tần suất quan hệ vì thế cũng giảm dần so với giai đoạn trước.

Độ tuổi 40-50

Sau 40 tuổi, nồng độ testosterone suy giảm rõ rệt dẫn đến nhu cầu sinh lý không còn cao. Đồng thời, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, rối loạn lipid máu... gia tăng ở nam giới 40-50 tuổi, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng cương và ham muốn.

Nhiều nam giới bắt đầu gặp khó khăn, không còn hứng thú về "chuyện chăn gối", mất nhiều thời gian để đạt cực khoái. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến tâm lý, khiến nhiều nam giới mất tự tin, né tránh gần gũi bạn đời.

Sau tuổi 60

Nồng độ testosterone giảm mạnh khiến nam giới dễ rối loạn chức năng sinh lý như khó cương, xuất tinh sớm... Các bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc sử dụng thuốc có thể làm giảm đáng kể nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, đời sống tình dục của nam giới sau tuổi 60 không hoàn toàn chấm dứt. Nhiều người vẫn xem tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống và duy trì ở mức nhất định, tùy tình trạng sức khỏe tổng thể và các bệnh lý đi kèm.

Theo bác sĩ Bình, lão hóa là quy luật tự nhiên, biết cách duy trì lượng testosterone nội sinh trong cơ thể ở mức đầy đủ và ổn định giúp nam giới khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục. Nam giới nên xây dựng lối sống và chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, vận động thường xuyên và tránh rượu bia, thuốc lá... Bổ sung các dưỡng chất từ thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp và tinh chất hàu đại dương... có thể giúp duy trì nồng độ testosterone nội sinh và nitric oxide ổn định, cải thiện khả năng sinh lý và sức khỏe toàn thân cho nam giới.

Đình Diệu