Singapore làm mới trải nghiệm du lịch MICE bằng du thuyền 5 sao

Du lịch tàu biển đang là một phần mở rộng tiềm năng trong chiến lược thúc đẩy sản phẩm MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) của đảo quốc. Singapore tận dụng tối đa lợi thế là trung tâm hàng hải lớn của khu vực, hệ thống bến cảng hiện đại cùng mạng lưới kết nối rộng khắp, từ đó định vị vai trò: điểm đến hàng đầu cho các trải nghiệm MICE trên biển. Mô hình này cũng tạo điều kiện để khách đoàn vừa tham gia hội nghị, hội thảo, vừa tận hưởng hoạt động thư giãn, gắn kết, kết hợp tham quan Singapore trước khi khởi hành.

Sự ra đời của các hãng du thuyền quốc tế cũng giúp doanh nghiệp và đơn vị tổ chức sự kiện có thêm lựa chọn mới mẻ, linh hoạt. Một số du thuyền nổi bật như Ovation of the Seas của Royal Caribbean, Disney Adventure Cruise hay StarDream Cruise mang đến hành trình đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa công việc, khen thưởng và giải trí.

Ovation of the Seas - đa không gian giải trí trong nhà, ngoài trời

Ovation of the Seas sẽ khởi hành từ Singapore giai đoạn tháng 10/2025 đến tháng 3/2026. Hành trình kéo dài 3-8 đêm tùy lịch trình, thời điểm, đi qua các điểm đến nổi bật trong khu vực như Penang, Phuket, Bali và Lombok. Lịch trình đa dạng giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn, có thể kết hợp trải nghiệm trên biển với hoạt động tham quan Singapore trước chuyến đi.

Du thuyền Ovation of the Seas có trọng tải 168.666 tấn, sức chứa hơn 4.000 khách với 16 boong tiện nghi với hàng loạt tiện ích cao cấp. Tàu có khu vực Solarium chỉ dành cho người lớn, nhà hát Royal Theater chuyên tổ chức các show Broadway, hồ bơi ngoài trời kèm không gian giải trí đa dạng cả trong và ngoài.

Du thuyền Ovation of the Seas nổi tiếng với đài quan sát giữa biển độc đáo. Ảnh: Royal Caribbean

Với hoạt động team building, tàu có sẵn các khu vực với đa dạng bộ môn thể thao, vận động cá nhân và đội nhóm. RipCord by iFly mang đến trải nghiệm nhảy dù mô phỏng, hợp du khách thích mạo hiểm. Du khách cũng có thể thử lướt ván tại máy tạo sóng FlowRider hoặc lái xe điện đụng, bắn cung, trượt patin tại một trong những khu phức hợp trong nhà lớn nhất trên biển - SeaPlex.

Ngoài ra tàu còn có cabin kính cao 300 feet so với mực nước biển - North Star. Tầm nhìn 360 độ toàn cảnh biển từ ngày đến đêm giúp tạo điểm nhấn cho sự kiện khen thưởng, tổng kết của doanh nghiệp.

Ẩm thực trên tàu đa dạng với hơn 20 lựa chọn nhà hàng, quán ăn, cà phê như Jamie's Italian chuyên món Italy hay Izumi Japanese Cuisine chuyên món Nhật. Các khu vực theo chủ đề cũng được bố trí hợp lý. Boong 4-5 có nhà hát, boong 6-8 tập trung cửa hàng, lounge, Bionic Bar với robot pha chế. Boong 14-16 là khu hồ bơi, chăm sóc sức khỏe, điểm tham quan ngoài trời.

Disney Adventure Cruise - du thuyền đầu tiên của Disney tại châu Á

Disney Adventure là du thuyền đầu tiên của Disney Cruise Line đặt cảng nhà tại Singapore và châu Á. Tàu có trọng tải 208.000 tấn với sức chứa 6.700 hành khách và 2.500 thuyền viên. Các hành trình khứ hồi 3-5 đêm sẽ khởi hành từ ngày 15/12 tại Marina Bay Cruise Centre, đang mở đặt chỗ.

Du thuyền phù hợp các doanh nghiệp chú trọng gắn kết nhân viên, gia đình hoặc tập thể đa thế hệ. Thiết kế tàu gồm 7 khu vực theo các chủ đề nhập vai lấy cảm hứng từ những bộ phim Disney, Pixar, Marvel và thương hiệu toàn cầu.

Marvel Landing nổi bật với trò chơi Ironcycle Test Run, tàu lượn siêu tốc đầu tiên của Disney trên biển. Wayfinder Bay tái hiện không gian yên bình từ thế giới Moana. San Fransokyo Street và Toy Story Place kết hợp ẩm thực chủ đề và khu vui chơi giải trí, hợp hoạt động team building và kết nối tập thể.

Ironcycle Test Run - tàu lượn siêu tốc truyền thống lần đầu có mặt trên du thuyền. Ảnh: Disney Cruise Line

Ẩm thực trên tàu cũng được đầu tư với hơn 20 nhà hàng và lounge, từ Pixar Market đến Tiana's Bayou Lounge, kèm các món ăn đậm vị châu Á. Vào buổi tối, du khách có thể thưởng thức các vở nhạc kịch đậm chất Broadway hoặc những màn trình diễn hành động trong phim điện ảnh Hollywood.

Avengers Assemble! mang đến loạt kỹ xảo đặc biệt, trong khi Captain Jack Sparrow xuất hiện cùng Siren Queen trong vở kịch phiêu lưu Pirates of Caribbean. Các tiết mục nhẹ nhàng hơn như Mickey's Color Spin Dance Party hay Baymax Super Exercise Expo phù hợp nhiều lứa tuổi, giúp tăng gắn kết cho gia đình.

Thiết kế phòng nghỉ linh hoạt với chính sách đặt chỗ theo nhóm cũng là ưu điểm giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai các chương trình MICE. Disney Adventure trở thành lựa chọn cho các đoàn tìm kiếm sự gắn kết giàu cảm xúc và thân thiện với gia đình.

StarDream Cruise - dịch vụ thương gia kèm mua sắm hàng hiệu

StarDream Cruise do Resorts World Cruises vận hành, hướng đến đối tượng lãnh đạo cấp cao, nhân sự xuất sắc hoặc đối tác khách hàng. Các hành trình khởi hành từ Singapore được sắp xếp ngắn gọn, hiệu quả với chỉ hai đêm cuối tuần đến Melaka hoặc ba đêm đi Phuket, Penang.

Tàu dài 335 m, tải trọng 150.695 GT với sức chứa hơn 3.350 hành khách và tối đa 1.750 thuyền viên. Điều này giúp đảm bảo tỷ lệ phục vụ 2:1, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách cấp cao.

Toàn tàu có 1.674 phòng với hơn 70% có ban công riêng và hơn 100 phòng kết nối. Hạng phòng Palace Suites đi kèm dịch vụ quản gia riêng và lounge VIP phù hợp cho những cuộc họp hội nghị kín, gặp gỡ thân mật hoặc lễ vinh danh.

Hoạt động giải trí trên tàu đa dạng với rạp chiếu phim 3D, màn hình ngoài trời, hộp đêm Zouk và Zouk Beach Club với sự góp mặt của DJ quốc tế. Về vận động, thể thao, du khách có thể chọn môn leo dây, trượt zipline hoặc thám hiểm dưới biển bằng tàu ngầm mini.

Ẩm thực trên tàu đa dạng với hơn 30 nhà hàng từ phong cách đường phố Đông Nam Á đến fine dining cao cấp. Không gian mua sắm rộng 1.100 m2 quy tụ các thương hiệu thời trang xa xỉ quốc tế.

Boong thuyền tích hợp đa dạng trải nghiệm giải trí dưới nước, nghỉ dưỡng, hợp đa dạng độ tuổi. Ảnh: StarDream Cruise

Ovation of the Seas, Disney Adventure và StarDream Cruise mở rộng lựa chọn MICE trên biển, góp phần củng cố vị thế của Singapore là một trong những trung tâm MICE hàng đầu khu vực. Những du thuyền hạng sang này vừa mang lại tiện ích cao cấp, dịch vụ chuyên nghiệp, hành trình linh hoạt, vừa kết hợp hài hòa yếu tố hội nghị, khen thưởng và giải trí.

Từ đó, đảo quốc sư tử có thêm lợi thế trong lĩnh vực tổ chức du lịch, sự kiện, hội nghị, trở thành trung tâm MICE trên biển của khu vực. Doanh nghiệp và du khách toàn cầu cũng có thêm những lựa chọn mới, kết hợp công việc với trải nghiệm.