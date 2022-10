Singapore - điểm đến lý tưởng sự kiện doanh nghiệp, hội nghị

Đảo quốc sắp đón thêm nhiều sự kiện doanh nghiệp, hội nghị, công tác... đến hết năm 2022, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn khách tham dự trên toàn thế giới.

Năm vừa qua, Singapore đã tích cực mở cửa đón các đoàn khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng) trở lại với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước. Song song đó, đảo quốc còn liên tục triển khai các giải pháp góp phần đảm bảo phòng dịch, sớm phục hồi lĩnh vực này bằng hình thức hybrid (trực tuyến kết hợp trực tiếp).

Sự kiện Singapore Airshow diễn ra ngày 15-18/2. Ảnh: Prime Minister’s Office Singapore

Điểm đến chiến lược cho sự kiện MICE quốc tế

Hiện toàn đảo quốc có hơn 7.000 tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động và gần 38.000 doanh nghiệp quốc tế có trụ sở, chi nhánh tại đây. Singapore cũng là điểm kết nối của hơn 400 thành phố từ nhiều quốc gia với trên 100 hãng hàng không đáp và cất cánh từ sân bay Changi. Các số liệu phần nào cho thấy vị thế của đảo quốc sư tử trên bản đồ thế giới với nguồn khách và doanh nghiệp quốc tế dồi dào.

Hiện cả nước có đến hơn 100 khu vực với diện tích đa dạng, phù hợp tổ chức các sự kiện từ teambuilding, hội nghị đến các triển lãm, hội chợ, tuần lễ kinh tế, thương mại, du lịch, công nghệ... Nhiều sự kiện lớn trên thế giới từ đa lĩnh vực diễn ra thành công tại Singapore khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến tiềm năng cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Riêng năm 2021, bất chấp ảnh hưởng đại dịch, đảo quốc sư tử vẫn tổ chức thành công hơn 200 sự kiện với 49.000 người tham dự. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, có đến 150 sự kiện, thu hút 37.000 đại biểu tham dự, đơn cử như hai sự kiện MICE với quy mô châu Á - Thái Bình Dương là BuildTech Asia 2022 diễn ra từ 15-17/3 và Asia Pacific Maritime diễn ra từ 16-18/3... Con số này dự kiến tiếp tục tăng khi còn ít nhất 66 sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra từ đây đến cuối năm 2022.

Từ năm 2021, chính phủ và các doanh nghiệp Singapore hợp tác đưa ra nhiều chính sách giúp ngành du lịch MICE sớm hồi phục. Đơn cử, Singapore đã ra mắt "Sách trắng" Reimaging Business Events - Through Covid-19 and Beyond (Hình dung lại các sự kiện doanh nghiệp trong và sau Covid-19) do Tổng cục Du lịch Singapore (Singapore Tourism Board), Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp (PCMA - Professional Convention Management) và Hiệp hội toàn cầu của ngành triển lãm (UFI - The Global Association of the Exhibition Industry) hợp tác phát hành.

Trước đó, Singapore còn đưa ra lộ trình phục hồi cho sự kiện MICE tại đảo quốc được nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên thế giới đồng tình.

Mặt khác, văn hóa kinh doanh sôi động, cơ sở hạ tầng hiện đại, đẳng cấp, chính phủ ổn định và những thành tích trong quá khứ về lĩnh vực tổ chức sự kiện quốc tế từ đa dạng lĩnh vực, ngành nghề, mục đích kinh doanh... cũng góp phần củng cố vị thế, giúp đảo quốc thu hút các doanh nghiệp, hiệp hội trên toàn thế giới.

Sự kiện MICE không chỉ là nơi thảo luận, chia sẻ các định hướng, chiến lược, góc nhìn về đa ngành nghề, nâng cấp kỹ năng, mà còn có thể giúp người tham dự kết nối, mở rộng mạng lưới quan hệ, tiếp nhận nhiều cơ hội kinh doanh và trải nghiệm các chuyến du lịch khen thưởng. Ngoài các tổ chức và doanh nghiệp, nhiều cá nhân, lãnh đạo, startup... trên thế giới cũng chọn Singapore là một trong những điểm đến khởi nghiệp hoặc mở văn phòng, chi nhánh tại đây.

Song song với các hoạt động hội nghị - hội thảo giúp bổ sung kiến thức, du khách đến Singapore còn có thể thư giãn, giải trí bằng các chuyến tham quan điểm du lịch độc đáo, những công trình kiến trúc giao hòa giữa hiện đại và yếu tố di sản.Ngoài ra còn có các điểm đến mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên ngay giữa lòng thành phố sầm uất, được vây quanh bởi các tòa nhà chọc trời.

Những sự kiện MICE đẳng cấp quốc tế đã và sắp diễn ra tại Singapore

Ba tháng cuối 2022 là thời điểm tập trung nhiều sự kiện MICE nhất trong năm với đa dạng các lĩnh vực. Tại đây, các đại biểu tham dự có thể cập nhật các xu hướng kinh doanh trên thế giới.

Nổi bật trong số các sự kiện MICE vừa diễn ra thành công tại đảo quốc có Wall Street Journal for CEO Council, diễn ra ngày 9/9 tại Artemis Grill & Sky Bar. Hàng loạt CEO từ các doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới trong lĩnh vực tài chính đã cùng tề tựu, thảo luận và trò chuyện về các vấn đề, xu hướng liên quan đến tình trạng "bình thường mới" của các doanh nghiệp. Qua đó, các nhà lãnh đạo còn có những nhận định, giải pháp, chiến lược để doanh nghiệp đứng vững trước sự bất ổn định của địa chính trị, nạn lạm phát, sự đột phá về công nghệ và những thay đổi trong công việc.

Một sự kiện khác là Asia Pacific Quality Network (APQN) Annual Academic Conference 2022 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 24-27/11, cũng đang thu hút nhiều sự chú ý từ các chuyên gia, đại biểu quốc tế. Hội nghị sẽ tập trung vào các cuộc thảo luận về tương lai của việc đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục bậc đại học trong thời đại công nghệ tiến bộ. Sự kiện cũng sẽ nêu bật tầm quan trọng của việc ứng dụng quy trình tự động hóa, trí thông minh nhân tạo (AI) vào các quy trình đào tạo dạy và học tại các trường này.

Bên cạnh những buổi tham luận, du khách, đại biểu cũng có thể tham khảo những sự kiện hướng đến việc mở rộng mạng lưới quan hệ, gia tăng cơ hội kinh doanh hiệu quả trong thời buổi cạnh tranh cao. Đơn cử như FHA-HoReCa do Singapore tổ chức trong 4 ngày 25-28/10.

Các đầu bếp góp mặt tại sự kiện FHA-Food & Beverage 2021. Ảnh: FHA-Food & Beverage

Nằm trong top đầu các sự kiện cùng ngành F&B thu hút đông đảo khách tham dự, FHA-Food & Beverage hiện là một trong những lựa chọn lý tưởng giúp doanh nghiệp dịch vụ thuận tiện liên hệ và gặp gỡ trực tiếp với các nhà cung cấp. Đồng thời, sự kiện cũng mang đến thông tin chi tiết, hữu ích kèm góc nhìn tổng quan về các sản phẩm dịch vụ hiện nay. Các giải pháp mới về ngành F&B do các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ tại sự kiện cũng giúp các đơn vị cải thiện kinh doanh, chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm khác biệt cho người tiêu dùng trong bối cảnh yêu cầu ngày càng nâng cao.

Các lãnh đạo tại sự kiện Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP) 2020. Ảnh: Prime Minister’s Office Singapore

Trước FHA-HoReCa là sự kiện Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP) diễn ra vào các ngày 18-20/10. Đây là sự kiện Hannover Messe của năm 2022 với hơn 1.000 cuộc họp về kinh doanh. ITAP dự kiến mang lại nhiều khả năng hợp tác giữa các doanh nghiệp cùng ngành.

Từ đó, các đơn vị tham dự có thể kiến tạo nên cộng đồng tương tác theo quy trình đầu cuối (end-to-end). Cộng đồng này có sự góp mặt của các chuyên gia về cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà cung cấp công nghệ và giải pháp, nhà sản xuất linh kiện, công ty phần mềm, các bên cung cấp giải pháp sản xuất, công ty dịch vụ, đơn vị tư vấn cùng các công ty khởi nghiệp.

Thy An