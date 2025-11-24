Singapore bắt doanh nhân liên quan ông trùm Chen Zhi

Tan Yew Kiat, chủ công ty cho thuê ôtô tại Singapore, bị bắt trong cuộc điều tra về Chen Zhi, người bị cáo buộc đứng sau đế chế lừa đảo toàn cầu.

Giới chức Singapore tuần qua bắt doanh nhân Tan Yew Kiat trong cuộc điều tra mở rộng liên quan đến doanh nhân Campuchia Chen Zhi. Cảnh sát Singapore ngày 23/11 xác nhận Tan bị bắt sau các cuộc khám xét liên quan loạt cáo buộc rửa tiền, song chưa thể công bố chi tiết điều tra.

Ông Tan, doanh nhân từng vướng vào nhiều tranh cãi pháp lý tại Singapore, giữ chức vụ trong 16 công ty đặt trụ sở trong tòa nhà SRS ở Singapore. Ông chủ yếu được biết đến với vai trò chủ SRS Auto, chuyên cho thuê xe và cho vay mua xe, đồng thời là nhà sáng lập công ty thời trang nữ bYSI.

Cảnh sát Singapore cũng xác nhận đang mở rộng truy vết các hoạt động của Chen Zhi và những công ty liên quan. Chen là người điều hành tập đoàn Prince Holding Group (PHG), hồi tháng 10 bị Mỹ áp lệnh trừng phạt và truy tố với cáo buộc đứng sau đế chế lừa đảo quốc tế và buôn người, cưỡng bức lao động.

Hình ảnh Tan Yew Kiat trong một bài phỏng vấn trên Straits Times vào năm 2015. Ảnh: ST

Theo Straits Times, Chen có thể đã chuyển tiền từ những hoạt động tại Campuchia, phần lớn nằm trong diện bị Mỹ trừng phạt, sang nhiều công ty ôtô ở Singapore. Dòng tiền này bị nghi chuyển qua TGC Cambodia, một cơ sở cầm đồ tại Phnom Penh do Chhay Guy đứng đầu. Chhay đã bị Mỹ và Anh đưa vào danh sách trừng phạt với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, hiện vẫn lẩn trốn.

TGC Cambodia có bốn giám đốc, gồm ông Chhay, ông Tan, doanh nhân Singapore Quek Teng Guan và CEO ngân hàng Prince Bank Honn Sorachna. Prince Bank do Chen và Chhay kiểm soát, và cũng nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt. Straits Times dẫn nguồn thạo tin cho rằng ông Tan có quan hệ gần gũi với Chen, trong đó từng nhận khoản vay từ công ty đầu tư Skyline của Chen.

Cuộc điều tra của cảnh sát còn phát hiện liên hệ giữa Chen và một phụ nữ Singapore tên Chen Xiaoxuan sống cùng địa chỉ với ông Tan. Người này giữ vai trò điều hành ít nhất ba công ty cho thuê xe tại Singapore. Chen Xiaoxuan cũng mua một tòa nhà tại Singapore vào cuối năm 2022, bị giới chức Mỹ cho là địa chỉ đăng ký của 11 công ty liên quan trực tiếp đến Chen Zhi.

Chen Zhi đã bị truy tố tại Mỹ, với mức án tối đa có thể lên đến 40 năm tù. Chính phủ Mỹ cũng tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch.

Hàng loạt vụ tịch thu tài sản nhắm vào PHG cũng đang diễn ra tại châu Á và châu Âu. Trong tuyên bố ngày 11/11, PHG bác bỏ mọi cáo buộc từ giới chức Mỹ và các nước, cho rằng các thông tin nhắm vào họ là "vô căn cứ" và đã "gây tổn hại không đáng có cho hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng".

Thanh Danh (Theo Straits Times, Malaysia Edge)