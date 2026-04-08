Sindarov tiến gần chung kết cờ vua thế giới 2026

Javokhir Sindarov nâng cách biệt với vị trí thứ hai lên hai điểm, sau khi Fabiano Caruana thất bại trước Hikaru Nakamura ở vòng 8 Candidates 2026.

Sau giai đoạn đầu thi đấu bùng nổ với 6 điểm qua 7 ván, Sindarov bước vào nửa sau giải với cách tiếp cận thực dụng hơn. Trước Andrey Esipenko, kỳ thủ Uzbekistan chủ động chọn phương án an toàn, nhanh chóng đưa ván đấu về thế cân bằng và chấp nhận hòa chỉ sau 24 nước.

Điều đáng chú ý hơn với Sindarov hôm 7/4 là anh gặp một sự cố hiếm thấy, khi các phân tích khai cuộc của anh vô tình bị công khai trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, kỳ thủ 20 tuổi tỏ ra không quá lo lắng. Anh cho rằng vấn đề không lớn, bởi nhiều biến đã được chuẩn bị từ trước và không còn sử dụng thường xuyên.

Javokhir Sindarov trong ván đấu với Andrey Esipenko ở vòng 8 Candidates 2026 tại Pegeia, đảo Cyprus, ngày 7/4. Ảnh: FIDE

Trên bàn cờ, Sindarov vẫn kiểm soát tình hình. Anh sẵn sàng thí tốt để tránh thế trận khó chịu, trước khi đưa ván đấu về thế bất biến. Với lợi thế lớn trên bảng điểm, một trận hòa như vậy cũng giúp anh tiến thêm một bước quan trọng tới mục tiêu vô địch.

Diễn biến ở các bàn còn lại càng khiến kết quả của Sindarov trở nên giá trị. Ở bàn hai, Nakamura thắng ván đầu tay tại giải năm nay khi hạ Caruana bằng quân trắng, trong ván đấu mang tính bước ngoặt với cục diện.

Khác những vòng trước, Nakamura lần này có được lợi thế rõ ràng ngay từ khai cuộc nhờ chuẩn bị tốt hơn đối thủ. Anh gần như không phải tính toán trong 18 nước đầu tiên, từng bước gây áp lực trong một thế trận tưởng như cân bằng, trước khi Caruana rơi vào thế bị động do thiếu thời gian.

Sai lầm quyết định đến ở nước 28...h5?, khi kỳ thủ Mỹ không còn đủ thời gian để tính toán chính xác. Từ đây, thế trận nhanh chóng sụp đổ, giúp Nakamura bước vào tàn cuộc với lợi thế hơn hai tốt. Kết quả này khiến Caruana tụt xuống còn thành tích +1 (thắng nhiều hơn thua một ván).

Nakamura (trái) thắng Caruana để đòi lại vị trí số hai thế giới. Ảnh: FIDE

Trong khi đó, Anish Giri tận dụng cơ hội để bắt kịp Caruana về điểm số, khi đánh bại Rameshbabu Praggnanandhaa trong ván đấu có chất lượng chuyên môn cao. Kỳ thủ Hà Lan chuẩn bị ấn tượng ở khai cuộc, với nước 10.a4 mới lạ, đưa đối thủ vào thế khó ngay từ sớm.

Dù Praggnanandhaa phòng thủ kiên cường và tiến gần tới việc cứu vãn ván đấu khi bước vào giai đoạn thêm giờ, anh không tìm được phương án chính xác trong thời điểm then chốt. Giri sau đó tận dụng cơ hội để dứt điểm, hoàn tất màn trả thù sau thất bại ở giai đoạn một.

Ở bàn còn lại, Vi Dịch (Wei Yi) không thể nối dài mạch thắng khi bị Matthias Bluebaum cầm hòa. Dù kỳ thủ Trung Quốc tạo được thế trận phức tạp, thậm chí thí xe để tìm kiếm cơ hội, Bluebaum vẫn phòng ngự chắc chắn để giữ vững kết quả hòa thứ bảy tại giải.

Sau tám vòng, Sindarov dẫn đầu với 6,5 điểm, hơn hai điểm so với nhóm bám đuổi gồm Caruana và Giri. Nếu kỳ thủ 20 tuổi hòa cả 6 ván còn lại, Caruana hoặc Giri vẫn sẽ phải giành 5 trên 6 điểm tối đa mới có thể cân bằng thành tích của Sindarov.

Ở vòng chín, tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu giữa Caruana và Giri. Người thắng trong cặp đấu này sẽ tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Sindarov, trong khi thất bại khiến cơ hội cạnh tranh gần như khép lại. Trong khi đó, Sindarov sẽ cầm quân đen gặp Bluebaum, với mục tiêu duy trì lợi thế hiện có.

Ở nội dung nữ, cục diện thay đổi mạnh sau vòng tám khi Divya Deshmukh tạo nên bất ngờ lớn nhất ngày thi. Kỳ thủ Ấn Độ đánh bại Anna Muzychuk dù từng ở thế thua, khiến cuộc đua thêm khó lường.

Cùng lúc, Chu Cẩm Nhĩ (Zhu Jiner) và Kateryna Lagno cũng thắng Đàm Trung Di (Tan Zhongyi) và Aleksandra Goryachkina. Trong khi đó, Vaishali Rameshbabu hòa Bibisara Assaubayeva ở ván duy nhất không phân thắng bại. Sau tám vòng, có tới năm kỳ thủ cùng dẫn đầu với 4,5 điểm.

Candidates là giải đấu quan trọng nhất trong chu kỳ cờ vua đỉnh cao, nơi tám kỳ thủ thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra người thách đấu đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju và Cư Văn Quân (Ju Wenjun). Với phong độ hiện tại của Sindarov, làng cờ có thể chứng kiến trận chung kết thế giới giữa hai kỳ thủ có tuổi trung bình chỉ 20.

Xuân Bình tổng hợp