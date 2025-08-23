Siêu thị thực phẩm sơ chế Romi Mart khai trương

Romi Mart mang đến giải pháp nấu ăn nhanh gọn, tiện lợi và an toàn, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian nhưng vẫn có bữa cơm dinh dưỡng.

Ngày 21/8, siêu thị Romi Mart khai trương cơ sở mới tại ngay tầng 1, Đại dương 9, Vinhome Ocean Part, Giam Lâm, Hà Nội. Không gian siêu thị được quy hoạch thông minh, sắp xếp các mặt hàng khoa học theo từng phân khu, mang đến sự tiện lợi cho cư dân tại đây cũng như khách vãng lai.

Lễ khai trương siêu thị Romi Mart. Ảnh: Romi Mart

Với slogan "Vừa ngon, Vừa tiện", Romi Mart mang đến các sản phẩm thực phẩm sơ chế sẵn, giúp chị em nội trợ tiết kiệm thời gian mà vẫn dễ dàng chuẩn bị bữa cơm ngon cho gia đình. Tại đây, người tiêu dùng không cần lo lắng về việc chọn lựa hay sơ chế nguyên liệu phức tạp – mọi set thực phẩm đều được chuẩn bị đầy đủ thành phần, nguyên liệu và định lượng, sẵn sàng để nấu ngay, mang đến những bữa ăn trọn vẹn, nhanh gọn nhưng vẫn đủ đầy dinh dưỡng và hương vị.

Bên cạnh đó, kinh doanh dựa trên chữ "Tâm" và định hướng phát triển bền vững, Romi Mart luôn coi an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. Các sản phẩm tại đây được nhập từ những nguồn cung cấp uy tín, trải qua quy trình kiểm soát và bảo quản nghiêm ngặt, nhằm mang đến sự an tâm cho người tiêu dùng.

Romi Mart luôn đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Romi Mart

Tại lễ khai trương, ông Bùi Trọng Đạt - Giám đốc Marketing (CMO) cho biết Romi Mart hướng đến mục tiêu trở thành chuỗi siêu thị sơ chế đầu tiên tại Việt Nam. Định hướng đến năm 2027, thương hiệu sẽ phát triển hệ thống 200 cửa hàng trên cả nước, mang đến giải pháp mua hàng sơ chế tiện lợi, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí và thời gian cho những bữa ăn ngon.

"Với mục tiêu, định hướng rõ ràng, trong tương lai gần, Romi Mart sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Thương hiệu sẽ trở thành 'người bạn đồng' hành của mỗi nhà để có những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đậm đà hương vị và đảm bảo an toàn", ông nói.

Ông Bùi Trọng Đạt, Giám đốc Marketing (CMO) thương hiệu Javata Foods, luôn đề cao chất lượng sản phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: Romi Mart

Nhân dịp khai trương, Romi Mart mang đến nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Cụ thể, 20 khách hàng đầu tiên ghé siêu thị sẽ được tặng lạp xưởng miễn phí. Ngoài ra, tất cả khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 50.000 đồng còn có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn với tỷ lệ trúng quà 100%, phần thưởng là các phiếu mua hàng trị giá lên đến 500.000 đồng. Khách hàng tham gia nhóm mua sắm trực tuyến của Romi Mart cũng sẽ nhận ngay các phiếu ưu đãi đặc biệt.

(Nguồn: Romi Mart)