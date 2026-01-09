Siêu thị, cửa hàng tiện lợi gỡ sữa NAN thuộc diện thu hồi khỏi kệ

Sau thông báo thu hồi 17 lô sữa NAN, các hệ thống bán lẻ tại Hà Nội và TP HCM đồng loạt gỡ hàng thuộc diện thu hồi, rà soát mã lô.

Ngày 9/1, tại nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội, các sản phẩm thuộc hai dòng NAN Infinipro A2 và NAN Optipro Plus nằm trong diện thu hồi đã được gỡ khỏi kệ. Nhân viên một siêu thị cho biết ngay khi nhận được thông báo từ nhà cung cấp, hệ thống đã rà soát từng mã số lô và gỡ toàn bộ sản phẩm liên quan để hoàn trả.

Ở một số điểm bán, NAN Infinipro A2 vẫn xuất hiện trên kệ nhưng thuộc các lô khác, không nằm trong diện thu hồi. Theo nhân viên, những sản phẩm này đã được kiểm tra lại mã số trước khi tiếp tục bày bán.

Tại TP HCM, đại diện Saigon Co.op và Central Retail cho biết các lô sữa NAN nằm trong danh sách ảnh hưởng đã được rút khỏi kệ, còn những sản phẩm đang bày bán đều thuộc lô khác hoặc là dòng không bị thu hồi.

Hoạt động rà soát cũng diễn ra tại các cửa hàng chuyên kinh doanh mẹ và bé. Tại một cửa hàng Bibomart ở phường Thanh Xuân (Hà Nội), các hộp sữa NAN Optipro Plus thuộc diện thu hồi được tập kết riêng để chờ trả lại nhà cung cấp. Nhân viên cho hay họ kiểm tra thủ công từng hộp để tránh bỏ sót, đồng thời khẳng định các sản phẩm còn trưng bày đều không nằm trong danh sách ảnh hưởng.

Trong khi các hệ thống lớn chỉ gỡ đúng lô bị thu hồi, một số cửa hàng nhỏ lẻ tại Hà Nội lại chọn cách thận trọng hơn. Nhiều điểm bán đã tạm gỡ toàn bộ sữa NAN khỏi kệ, kể cả các lô không thuộc diện thu hồi, do lo ngại phản ứng của người tiêu dùng.

Trên kệ một siêu thị chỉ còn các dòng sữa NAN không thuộc lô trong diện thu hồi. Ảnh: Thi Hà

Trên các sàn thương mại điện tử, Shopee và Lazada cũng đang phối hợp với Nestlé Việt Nam để rà soát. Lazada đã dừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin các lô sữa NAN thuộc diện thu hồi, trong khi Shopee cho biết đang làm việc với đối tác thương hiệu để xác định phạm vi ảnh hưởng và triển khai các biện pháp xử lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ở kênh bán lẻ truyền thống, phản ứng cũng lan tới các tiệm tạp hóa. Tại một cửa hàng trên đường Phạm Văn Chiêu, phường An Hội Đông, chủ cửa hàng nói dù một số sản phẩm trước đó không nằm trong danh sách ảnh hưởng, cửa hàng vẫn tạm ngưng bán sữa NAN để chờ hướng dẫn tiếp theo nhằm hạn chế rủi ro.

Song song với động thái từ phía nhà bán lẻ, tâm lý thận trọng cũng lan sang người tiêu dùng. Nhiều phụ huynh cho biết họ hỏi kỹ hơn về mã số lô và nguồn gốc sản phẩm, thậm chí chuyển sang lựa chọn thương hiệu khác dù sữa đang sử dụng không thuộc diện thu hồi.

Chị Ngọc Anh, phường Hoàng Mai, Hà Nội, kể đã hẹn lịch đưa con 15 tháng tuổi đi kiểm tra sức khỏe do lo lắng, nhất là khi gia đình đã bỏ vỏ hộp sữa đã dùng nên không thể đối chiếu mã số lô. Tuy nhiên, anh Tùng, phường Tây Mỗ (Hà Nội), nói không quá hoang mang khi con anh đã sử dụng NAN Infinipro A2 trong nhiều tháng. Hộp sữa gần nhất mua từ gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử thuộc lô bị thu hồi và anh đã được hướng dẫn liên hệ tổng đài để gửi trả sản phẩm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng còn nhiều lo lắng, đại diện lực lượng quản lý thị trường TP HCM cho hay đang theo dõi sát diễn biến và tăng cường giám sát tại các khu vực tập trung nhiều điểm bán sữa dành cho trẻ nhỏ để kịp thời kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Tối 8/1, Nestlé Việt Nam thông báo tự nguyện thu hồi 17 lô sữa công thức NAN dành cho trẻ nhỏ nhằm mục đích phòng ngừa, sau khi tập đoàn mẹ thu hồi một số sản phẩm cùng thương hiệu tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ phát hiện rủi ro tiềm ẩn liên quan đến dầu PUFA do bên thứ ba cung cấp, có khả năng liên quan đến độc tố Cereulide – một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây buồn nôn, nôn và đau bụng nếu xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất hoặc bảo quản không bảo đảm.

Các lô sữa bị thu hồi đều có mã số và hạn sử dụng cụ thể, là hàng do công ty trực tiếp nhập khẩu và phân phối trong nước. Các sản phẩm NAN không nằm trong danh sách 17 lô nêu trên được Nestlé Việt Nam xác định an toàn và vẫn được phép lưu thông. Doanh nghiệp khẳng định chưa ghi nhận trường hợp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng tại Việt Nam.

Thi Hà - Thủy Trương - Viễn Thông