Siêu tàu sân bay Mỹ bị cháy khi bảo dưỡng

Đám cháy bùng phát trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đang bảo dưỡng tại nhà máy Norfolk, chưa rõ tác động đến tiến độ sửa chữa.

"Một đám cháy nhỏ xảy ra trên tàu USS Dwight D. Eisenhower hồi đầu tuần. Lực lượng trên tàu cùng nhân viên nhà máy Norfolk đã nhanh chóng khống chế, dập tắt ngọn lửa", phát ngôn viên hải quân Mỹ cho biết hôm 16/4.

3 thủy thủ bị thương đã được điều trị y tế tại chỗ và có thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc, cũng như thiệt hại cụ thể và liệu vụ cháy có ảnh hưởng đến tiến độ bảo dưỡng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower hay không.

Hỏa hoạn trên siêu tàu sân bay Mỹ đang bảo dưỡng Tàu sân bay Eisenhower cập cảng tại nhà máy Norfolk, bang Virginia, Mỹ tháng 1/2025. Video: US Navy

USS Dwight D. Eisenhower trở về nhà máy đóng tàu Norfolk ở bang Virginia vào tháng 1/2025 để bảo dưỡng, sau khi triển khai làm nhiệm vụ ở Trung Đông giai đoạn 2023-2024.

Hải quân Mỹ vào thời điểm đó cho biết USS Dwight D. Eisenhower sẽ được nâng cấp thiết bị truyền động, các hệ thống tác chiến và hỗ trợ không đoàn phối thuộc, cũng như cải thiện điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn.

USS Dwight D. Eisenhower là chiếc thứ hai thuộc lớp Nimitz, được hạ thủy tháng 10/1975 và biên chế vào tháng 10/1977. Tàu có lượng giãn nước hơn 100.000 tấn, được xếp vào nhóm siêu tàu sân bay, có khả năng chuyên chở hơn 60 máy bay các loại và thủy thủ đoàn khoảng 5.000 người.

Tàu được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, có thể đạt tốc độ tối đa hơn 55 km/h và chỉ phải nạp nhiên liệu sau khoảng 20-25 năm vận hành.

Ngoài không đoàn máy bay trên hạm, USS Dwight D. Eisenhower còn được trang bị các bệ phóng tên lửa phòng không RIM-7 Sea Sparrow và RIM-116, một số tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx và súng máy 12,7 mm để tự vệ.

Nguyễn Tiến (Theo USNI, Fox News, AP)