Siêu mẫu Ngọc Tình nấu ăn, tập thể dục ngày giãn cách

Siêu mẫu Ngọc Tình tìm niềm vui từ việc nấu ăn và tập thể dục để rèn luyện sức khỏe trong những ngày giãn cách xã hội.

Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1,83 m với số đo hình thể là 103-73-96 cm. Trước khi trở thành người mẫu, anh từng là vận động viên kick-boxing, đoạt huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc.

Năm 2010, Ngọc Tình đoạt giải vàng và giải "Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất" tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Anh từng nhận giải phụ "Best Evening Suit" tại Best model of the world 2011. Năm 2016, anh đoạt giải nhì Nam vương Đại sứ hoàn cầu, đăng quang Manhunt International 2017. Ngoài làm người mẫu, giám khảo các cuộc thi nhan sắc, anh hiện lấn sân diễn xuất với phim điện ảnh 578: Phát đạn của kẻ điên của đạo diễn Lương Đình Dũng.

Hiểu Nhân