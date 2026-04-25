Siêu đô thị 6.200 ha nằm cạnh ga đường sắt cao tốc đầu tiên của Việt Nam

Ngày 25/4, Vinhomes ra mắt siêu đô thị biển Global Gate Hạ Long rộng 6.200 ha, vị trí đối diện ga đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Với diện tích hơn 6.200 ha, Global Gate Hạ Long có tổng vốn đầu tư 456.639 tỷ đồng, tương ứng gần 18 tỷ USD.

Siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm sát trục đường cao tốc kết nối Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Vị trí này cũng đối diện với nhà ga depot của đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công hôm 12/4.

Theo CEO Vinhomes Nguyễn Thu Hằng, giá vé cho những cư dân đầu tiên tại dự án Global Gate Hạ Long dự kiến khoảng 5 triệu đồng một tháng. Mức giá này tương đương hơn 165.000 đồng mỗi ngày. Đây cũng là lần đầu tiên giá vé của một dự án đường sắt cao tốc tại Việt Nam được công bố.

Phối cảnh nhà ga Hạ Long Xanh của tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: VinSpeed

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, tốc độ thiết kế 350 km một giờ. Dự án có 5 nhà gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh. Sau khi hoàn thành dự kiến vào 2028, tuyến đường sẽ giúp giảm thời gian di chuyển bằng đường bộ giữa Thủ đô và Quảng Ninh từ 2-2,5 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Global Gate Hạ Long là dự án lớn nhất trong số khu vực đang được Vinhomes triển khai, như gấp hơn hai lần Green Paradise Cần Giờ (TP HCM), 6 lần dự án ở đảo Vũ Yên (Hải Phòng).

Theo quy hoạch, dự án này sẽ cung ứng ra thị trường hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Ngoài các phân khu nhà ở, siêu đô thị biển này còn có hệ sinh thái dịch vụ đa dạng như sân khấu ngoài trời nhìn ra biển, sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi, nhà hát 3.000 chỗ ngồi, trung tâm hội nghị...

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng lên kế hoạch xây dựng hệ thống khách sạn, resort, casino và quần thể 12 sân golf quy mô 950 ha tại siêu dự án này. Khu trung tâm tài chính (CBD) với các tòa cao ốc 30-45 tầng, cung cấp gần 2 triệu m2 sàn văn phòng, kỳ vọng thu hút các tập đoàn đa quốc gia và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

