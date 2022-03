Siberian Wellness đặt mục tiêu phủ xanh 100ha rừng tại Việt Nam

500 cây xanh được trồng trong sự kiện đã góp phần phục hồi 12,5ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hoá.

Vào ngày 14/3 vừa qua, hơn 50 cán bộ nhân viên và đối tác của tập đoàn Siberian Wellness Việt Nam đã tham gia hoạt động trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Eco Project – Give your 100ha for our planet do quỹ bảo vệ môi trường The world around you của tập đoàn Siberian Wellness phát động trên toàn thế giới.

Tập thể cán bộ nhân viên và đối tác Siberian Wellness Việt Nam tham gia Eco Project 2022 tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hoá

Các hoạt động tại Vườn Quốc gia Bến En của Siberian Wellness nhằm mục tiêu phục hồi rừng nghèo, cải thiện chức năng sinh thái rừng và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Cụ thể, các thành viên tham gia đã trồng 500 cây thuộc giống lim xanh và giổi xanh, những loài cây bản địa, khôi phục khu rừng đầu nguồn đặc dụng. Hoạt động này góp phần phục hồi 12,5ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hoá. Ngoài cán bộ công nhân viên của Siberian Wellness và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, chương trình còn thu hút nhiều bạn trẻ và các bạn tình nguyên viên, các nhân viên của Phòng thương mại Nga tại Việt Nam và các cán bộ kiểm lâm tại Bến En tham gia.

Đối tác và nhân viên của Siberian Wellness Việt Nam đã trồng 500 cây gỗ bản địa Thanh Hóa vào tháng 3/2022 nhằm phục hồi rừng

Ông Leonid Bozhko - Giám đốc Siberian Wellness Việt Nam cho biết: "Đây chính là hành động thiết thực mà chúng tôi làm bằng chính đôi bàn tay của mình. Trong tương lai, đội ngũ Siberian Wellness toàn cầu và tại Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai nhiều dự án bảo vệ môi trường ý nghĩa hơn nữa". Trong sự kiện, ông Leonid Bozhko cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên đã tham gia chương trình. "Hành động dù nhỏ hôm nay nhưng vô cùng ý nghĩa và mang lại giá trị lớn lao cho Trái Đất chúng ta", ông Leonid Bozhko nói thêm.

Chương trình Eco Project – Give your 100ha for our planet được khởi xướng nhằm tiếp nối thành công của chuơng trình Eco Project (2021) với mục tiêu trồng 25ha rừng trên toàn thế giới. Theo đại diện Siberian Wellness, chương trình Eco Project trong năm vừa qua đã vượt khỏi kỳ vọng và tạo được tiếng vang lớn khi đã hoàn thành gấp đôi mục tiêu đề ra là 50ha. Vì thế, tập đoàn này đặt ra mục tiêu phủ xanh 100ha rừng trên toàn cầu và Việt Nam là quốc gia đầu tiên được chọn để khởi đầu cho dự án xanh ý nghĩa này.

Thông qua dự án, đại diện tập đoàn Siberian Wellness Việt Nam mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường với kim chỉ nam "Siberian Wellness - Thực sự Thiên nhiên - Thực sự sáng tạo - Vì Cộng đồng". Bên cạnh đó, chương trình cũng đẩy mạnh tầm ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Theo đại diện tập đoàn Siberian Wellness Việt Nam cho biết: "Thanh thiếu niên chính là thế hệ chủ lực cho sự thay đổi tích cực của mọi quốc gia. Chính các bạn trẻ đầy nhiệt huyết sẽ là thế hệ nòng cốt quan tâm đến môi trường và phát triển bền vững".

Niềm vui của các bạn trẻ khi tham gia dự án trồng cây cùng Siberian Wellness

Siberian Wellness là tập đoàn kinh doanh thực phẩm chức năng của Siberia đang có mặt trên 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, nổi tiếng với các hoạt động xã hội tích cực bảo vệ môi trường. Với triết lý kinh doanh "hài hòa với thiên nhiên", Siberian Wellness thường xuyên tổ chức các chương trình bảo tồn sinh thái tại các quốc gia mà tập đoàn đã và đang kinh doanh.

Quỹ The world around you được thành lập từ năm 2011 với sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên, tổ chức các dự án liên quan đến môi trường như bảo vệ các loài động vật hoang dã vùng Siberia,... Cho đến năm 2020, quỹ đã thực hiện hơn 170 hoạt động bảo tồn, giải cứu và bảo vệ thành công loài báo tuyết, đại bàng hung...

(Nguồn, ảnh: Siberian Wellness Việt Nam)