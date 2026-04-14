Siam Thailand khởi động show thực tế 'Tái sinh vóc dáng'

Tiếp nối hai mùa "Giải cứu hút mỡ hỏng", Siam Thailand khởi động format truyền hình thực tế mới chủ đề "Tái sinh vóc dáng", kéo dài trong ba tháng.

Đại diện ban tổ chức cho biết sau quá trình tiếp nhận, xử lý nhiều ca biến chứng, họ ghi nhận khá nhiều trường hợp chưa từng can thiệp thẩm mỹ nhưng luôn mặc cảm ngoại hình. Sự tự ti ấy ảnh hưởng trực tiếp chất lượng cuộc sống, công việc lẫn các mối quan hệ xã hội. Đó là một trong những yếu tố thúc đẩy chương trình Tái sinh vóc dáng ra đời.

Thay vì khắc phục sai lệch đã xảy ra như hai mùa trước, ban tổ chức Tái sinh vóc dáng kỳ vọng tạo sự thay đổi toàn diện hơn. Ông Thái Hoàng Sơn - CEO Bệnh viện thẩm mỹ Siam Thailand, nhấn mạnh chương trình đổi mới format, chú trọng năng lực chuyên môn và định hướng mở rộng giá trị ngành thẩm mỹ.

"Không chỉ cải thiện chỉ số cơ thể, chúng tôi muốn đồng hành chị em lẫn phái mạnh trong hành trình dài hơn. Với giải pháp 4C Body Therapy, đội ngũ bác sĩ sẽ mang đến hệ giải pháp toàn diện - vừa kiến tạo vóc dáng, vừa duy trì body sau làm đẹp", CEO Hoàng Sơn cho hay.

CEO Thái Hoàng Sơn phát biểu tại hội thảo "Giải cứu hút mỡ hỏng" hồi năm ngoái. Ảnh: Siam Thailand

Cụ thể, chương trình được phát triển dưới dạng truyền hình thực tế, kéo dài ba tháng. Người tham gia sẽ lưu trú tại bệnh viện suốt quá trình can thiệp, hồi phục, đồng thời được đội ngũ chuyên môn theo dõi sát sao.

"Đây không phải một ca phẫu thuật đơn lẻ mà là quá trình liên tục. Chúng tôi tin chỉ khi có đủ thời gian và sự đồng hành, kết quả mới thực sự bền vững", CEO Hoàng Sơn lý giải.

Format mùa mới đánh dấu bước chuyển mình của Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand. Ban tổ chức định vị chương trình kiến tạo hành trình "tái sinh" đúng nghĩa - nơi mỗi nhân vật vừa cải thiện ngoại hình, vừa từng bước lấy lại sự tự tin, cân bằng trong cuộc sống.

Đại diện bệnh viện cho rằng trong bối cảnh ngành thẩm mỹ ngày càng phát triển, cách tiếp cận trên thể hiện trách nhiệm cộng đồng, khát vọng mang lại cuộc sống mới cho nhiều người hơn nữa.

Bệnh viện ghi dấu ấn với hai mùa "Giải cứu hút mỡ hỏng". Ảnh: Siam Thailand

Hai mùa trước, Bệnh viện thẩm mỹ Siam Thailand thu hút sự quan tâm với chương trình Giải cứu hút mỡ hỏng, xử lý nhiều ca biến chứng phức tạp, có độ khó cao, đồng thời đặt nền móng cho bước chuyển mình lớn hơn. Nhiều trường hợp làm đẹp thất bại, phát sinh vấn đề ở cơ sở khác có cơ hội lại vóc dáng, tự tin hơn trong cuộc sống.

Theo BSCKI Bùi Xuân Huân - Giám đốc chuyên môn bệnh viện, trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, không ít trường hợp đối diện hệ quả từ những ca hút mỡ không đảm bảo chuyên môn. Biến dạng cơ thể, lệch cấu trúc hay biến chứng hậu phẫu... ảnh hưởng ngoại hình, để lại tổn thương tâm lý kéo dài. Trải nghiệm tiêu cực khiến nhiều người mặc cảm, tự ti hơn.

"Xử lý một ca thẩm mỹ hỏng, lỗi đòi hỏi mức độ phức tạp cao hơn nhiều so với can thiệp thông thường. Không chỉ yêu cầu kỹ thuật chính xác, bác sĩ còn phải đánh giá lại toàn bộ cấu trúc mô, xử lý biến chứng, đồng thời đảm bảo tính ổn định lâu dài", ông Xuân Huân phân tích.

BSCKI, Giám đốc chuyên môn Bùi Xuân Huân. Ảnh: Siam Thailand

Theo phía Siam Thailand, nền tảng chuyên môn của đội ngũ bác sĩ đến từ kinh nghiệm thực tiễn với hàng nghìn ca lâm sàng, đồng thời được củng cố thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học.

Cụ thể, các bác sĩ thực hiện nghiên cứu và báo cáo ba đề tài khoa học tại hội nghị VSAP - HSAP, nhận nhận phản hồi tích cực từ hội đồng chuyên môn lẫn chuyên gia quốc tế. "Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn và nghiên cứu giúp chúng tôi tiếp cận, xử lý hiệu quả các trường hợp phức tạp - vốn là bài toán khó trong ngành thẩm mỹ", BSCKI Bùi Xuân Huân nói thêm.

Ông Thái Hoàng Sơn sáng lập Siam Thailand năm 2016, tập trung dịch vụ tạo hình vóc dáng, hút - cấy mỡ và thẩm mỹ body. Mô hình vận hành hướng đến kết hợp tay nghề chuyên môn, công nghệ y khoa và trải nghiệm khách hàng, đồng thời theo đuổi quan điểm cá nhân hóa, tôn trọng nét đẹp riêng của từng người. Ban lãnh đạo đầu tư dàn thiết bị nhập khẩu từ Đức, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, đạt chứng nhận của FDA (Mỹ) hay CE (châu Âu).

(Nguồn: Siam Thailand)