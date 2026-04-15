Sĩ quan Quân đội, Công an, cán bộ có thể là 'luật sư công' từ 1/10

Bộ Chính trị đồng ý thí điểm chế định luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an, Quân đội... tại 8 Bộ và 10 tỉnh thành trong hai năm.

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương thông qua đề án Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Theo kết luận ngày 7/4, việc thí điểm sẽ triển khai tại 8 bộ gồm Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; cùng UBND 10 tỉnh, thành phố Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh.

Thời gian thí điểm từ 1/10 đến 30/9/2028.

Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư; không bao gồm viên chức đang thực hiện trợ giúp pháp lý.

Ngoài các tiêu chuẩn hiện hành, luật sư công phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật hoặc hoạt động tranh tụng, tư pháp; tham gia giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp; có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính.

Các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại và người liên quan trong đại án đăng kiểm năm 2024. Ảnh: Thanh Tùng

Đại diện Nhà nước trong tranh chấp, không lập tổ chức độc lập

Luật sư công sẽ tư vấn, đại diện cho cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước tham gia tố tụng, giải quyết các vụ kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế về đầu tư, thương mại, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế, hành chính, dân sự; tham gia quá trình thi hành án dân sự, hành chính theo quy định.

Họ cũng tư vấn pháp lý trong xây dựng, triển khai các dự án kinh tế - xã hội; tham gia xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và các công việc pháp lý khác tại cơ quan nhà nước, tổ chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Chính trị yêu cầu không hình thành cơ quan, tổ chức luật sư công độc lập. Cơ quan nơi luật sư công làm việc trực tiếp sẽ quản lý theo quy định về cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Công an, sĩ quan Quân đội, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư công trên phạm vi cả nước; các địa phương quản lý trên địa bàn. Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư công.

Theo kết luận, luật sư công được hưởng lương, hỗ trợ hằng tháng và các chế độ, chính sách tương tự cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang; được hưởng bồi dưỡng hoặc thù lao theo vụ việc và các chính sách ưu đãi phù hợp, vượt trội khác.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm chế định luật sư công tại kỳ họp thứ nhất; đồng thời hoàn thiện chính sách về luật sư, trong đó có xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư công.

Đảng ủy Chính phủ được giao xây dựng Nghị quyết về thí điểm chế định này, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất.

Vũ Tuân