Show trình diễn 3D Mapping thắp sáng hải đăng ở Hạ Long

Quảng NinhHạ Long sắp ra mắt tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest với điểm nhấn là show trình diễn 3D Mapping "Long Vân Khánh Hội", hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch miền Bắc.

Show diễn dự kiến ra mắt vào tháng 5, tái hiện sống động những giá trị lịch sử, văn hóa và hơi thở hiện đại của vùng đất Quảng Ninh trong không gian khoáng đạt bên bờ vịnh.

Theo đơn vị vận hành, "Long Vân Khánh Hội" lấy cảm hứng từ huyền sử Rồng - Lân, những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt để xây dựng nên cốt truyện. Trên nền kiến trúc của ngọn Hải Đăng, các lớp hình ảnh chuyển động kết hợp âm thanh và hiệu ứng laser tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho người xem. "Trong không gian biển trời, ngọn Hải Đăng không còn là công trình tĩnh mà biến thành một 'linh trụ ánh sáng'", đại diện đơn vị cho biết. "Những chuyển động ánh sáng liên tục khiến công trình như đang thức giấc, dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện của vịnh di sản".

Ngọn Hải Đăng - nơi diễn ra show trình diễn công nghệ 3D Mapping "Long Vân Khánh Hội". Ảnh: Sun Group

Show diễn sử dụng cách kể chuyện xuyên suốt, đưa người xem đi qua nhiều lớp không gian và thời gian chỉ trong một trải nghiệm ngắn. Mở đầu hành trình là khung cảnh khởi nguyên, khi hình tượng Rồng và Lân trỗi dậy từ lòng đại dương để kiến tạo nên vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá kỳ vĩ. Những chuyển động ánh sáng mềm mại kết hợp hiệu ứng không gian tạo cảm giác cả vùng biển đang chuyển mình. Tiếp đó, câu chuyện dẫn dắt người xem đến thời kỳ giao thương sôi động của thương cảng Vân Đồn. Hình ảnh những con thuyền và tuyến hải trình gợi nhắc về một Hạ Long từng là cửa ngõ kết nối với thế giới hàng trăm năm trước.

Không gian trình diễn đẩy lên cao trào với những lát cắt lịch sử, nổi bật là trận chiến Bạch Đằng. Sự kết hợp giữa ánh sáng mạnh và nhịp điệu dồn dập tái hiện tinh thần chiến đấu bảo vệ bờ cõi của dân tộc. Sau những khoảnh khắc hào hùng, hành trình đưa khán giả đến với sự tĩnh lặng của vùng đất Yên Tử, nơi gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và dòng thiền Trúc Lâm.

Câu chuyện tiếp tục tôn vinh nội lực của vùng mỏ thông qua các hiệu ứng mạnh mẽ, trước khi khép lại bằng hình ảnh Rồng - Lân bay lên, kết nối với không gian đô thị hiện đại tại Sun Elite City. Từ di sản đến tương lai, show diễn mở ra hình ảnh một Hạ Long năng động với những vận hội mới.

Toàn cảnh vịnh biển bên tổ hợp VUI-Fest. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh show diễn công nghệ, tổ hợp VUI-Fest Ha Long khai trương ngày 25/4 còn nhiều hoạt động giải trí đêm. Đơn vị phát triển xây dựng tổ hợp theo phong cách thương cảng, tái hiện không khí giao thương sầm uất của vùng đất di sản. Tại đây, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động cùng lúc như thưởng thức ẩm thực, mua sắm, xem nghệ thuật đường phố và trải nghiệm các chương trình trình diễn ánh sáng.

Một trong những trải nghiệm đặc sắc là chương trình pháo hoa tầm cao tổ chức mỗi tối. Tại khu vực ven biển, màn pháo hoa kết hợp âm thanh tạo nên trải nghiệm thị giác ấn tượng. Bên cạnh đó, các không gian check-in với hiệu ứng hình ảnh chuyển động lấy cảm hứng từ đại dương đang thu hút đông đảo giới trẻ. Vào buổi tối, khu vực trung tâm tiếp tục sôi động với các chương trình DJ Night. Hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED vận hành đồng bộ tạo nên không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Đơn vị đầu tư kỳ vọng, sự kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực và trình diễn nghệ thuật giúp tổ hợp hoàn thiện bức tranh du lịch đêm của Quảng Ninh, hứa hẹn kéo dài thời gian lưu trú và tăng tính trải nghiệm cho du khách khi đến với Hạ Long mùa hè này.

Thanh Thư