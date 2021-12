Show nhạc trực tuyến của VnExpress có gì đặc biệt

Hai nghệ sĩ mỗi số "In the Mirror" sẽ tham gia thử thách hoán đổi, diễn lại loạt hit của nhau theo phong cách, bản phối hoàn toàn mới.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về show ca nhạc trực tuyến cũng như cách đăng ký tham gia tại đây.

Sau thông tin Tùng Dương là khách mời số đầu tiên chuỗi chương trình "In the Mirror", phát 20h ngày 26/12 trên nền tảng eLive của VnExpress, ban tổ chức nhận được hàng trăm email, tin nhắn, ủng hộ... từ người yêu nhạc. Đa số khán giả bày tỏ yêu mến giọng hát và phong cách độc đáo của Tùng Dương, số khác thắc mắc về format chương trình, tiêu chí chọn nghệ sĩ, hình thức sản xuất, cách dàn dựng của ban tổ chức lẫn sự khác biệt so với các show khác.

Với nghĩa "tấm gương", "phản chiếu" của từ "mirror", show nhạc In the Mirror tạo không gian để các nghệ sĩ đại diện cho những dòng nhạc riêng biệt gặp gỡ. Họ có điểm tương đồng nhưng lại khác thế hệ, cá tính, màu sắc âm nhạc, phong cách thời trang lẫn phong thái biểu diễn... Mỗi số sẽ có hai ca sĩ chính và một khách mời.

Có thể xuất phát điểm và sân chơi âm nhạc khác nhau, các ca sĩ có chung mục đích, sáng tạo không ngừng mang đến sản phẩm tốt nhất. Nghệ sĩ thành danh là tấm gương, đích đến của ca sĩ trẻ. Còn bước thăng tiến của những giọng ca mới là cột mốc mà lứa gạo cội đã đi qua, tự hào khi nhìn lại và như thấy chính mình trời trẻ khi theo dõi nỗ lực của đàn em.

"Mỗi khách mời đồng hành là đại diện cùng lúc của hai ý nghĩa trên. 'Tấm gương' là những hình mẫu, sự vật, hiện tượng đã diễn ra và các câu chuyện, bài học sâu sắc... Trong khi ấy, sự 'phản chiếu' là khi nghệ sĩ nhìn rõ bản thể, cảm xúc, cá tính âm nhạc riêng mình", anh Việt Đặng, đạo diễn chương trình chia sẻ.

Các nghệ sĩ khách mời được lựa chọn kỹ lưỡng, đa dạng lứa tuổi. Họ có sự nghiệp vững vàng, lượng fan hùng hậu, hướng đi khác biệt... Êkíp dàn dựng theo format show giải trí, gồm các nội dung: talkshow (trò chyện), gameshow (trò chơi), live performance (biểu diễn). Sân khấu thiết kế mở với phong cách thực cảnh và liền cảnh.

Cụ thể, phần talkshow là những màn đối thoại trực tiếp, giao lưu nhằm khai thác sâu hơn về phong cách, cá tính nghệ thuật, hình thức và con đường sự nghiệp của nghệ sĩ. Ở phần Live performance (biểu diễn trực tiếp), ca sĩ sẽ trình diễn những bản phối mới được dàn dựng công phu. Tiếp đó phần Gameshow, họ sẽ tham gia những thử thách, minigame tương tác có yếu tố bất ngờ để tạo không khí vui vẻ, sôi động.

Tùng Dương sẽ giao lưu, kết nối khán giả trong livestreamIn the Mirrorsố đầu tiên vào 20h Chủ nhật, ngày 26/12. Anh cũng mang đến loạt hit gắn bó tên tuổi, với cách hòa âm phối khí mới, giúp khán giả có trải nghiệm nghe nhạc bắt tai hơn.

Một trong hai ca sĩ của số đầu tiên đã được hé lộ là Tùng Dương. Vốn mạnh dòng nhạc cách mạng, trữ tình, quê hương..., Tùng Dương sẽ hoán đổi phong cách, chấp nhận thử thách hát một dòng nhạc mà anh ít khi thử nghiệm như nhạc trẻ, điện tử, dance hay rap... Ngược lại, ca sĩ trẻ còn lại biểu diễn các ca khúc gắn liền tên tuổi Tùng Dương, theo phong cách phối mới.

Thi Quân