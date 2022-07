Show 'In the Mirror - Gương thần': Lân Nhã, Văn Mai Hương hội ngộ

In The Mirror - Gương Thần số thứ hai do nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc, với sự tham gia của ca sĩ Văn Mai Hương, Lân Nhã và ban nhạc Anh Em. Đêm nhạc mang đến cho khán giả trải nghiệm câu chuyện nghệ thuật của nghệ sĩ qua chiếc "Gương thần", nơi phản chiếu những cột mốc đẹp đẽ, các tác phẩm ghi dấu trong lòng người hâm mộ. Họ cũng sẽ soi mình trong một chiếc gương khác mang tên "Gương thầm", nơi khán giả cùng nhìn thấy những góc khác, những điều thì thầm sâu thẳm, những mảng màu cá tính mà ít khi họ có dịp giới thiệu với công chúng.

Văn Mai Hương và Lân Nhã luyện tập cùng ban nhạc Anh Em. Ảnh: Tùng Đinh

Văn Mai Hương và Lân Nhã quen nhau từ Vietnam Idol 2010 nhưng ít cơ hội đứng chung sân khấu vì theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau. Lân Nhã điềm đạm với những ca khúc trữ tình, trong khi Văn Mai Hương trẻ trung, thời thượng hơn với thể loại pop. Trong chương trình, cả hai lần đầu thử nghiệm những phong cách mới. Lân Nhã "cháy hết mình" với rock, trong khi Văn Mai Hương hòa giọng trong nhạc phẩm bolero. Ngoài ra, họ còn có màn cùng "tráo đổi" một phần các bản hit của nhau.

Lân Nhã cho biết áp lực khi lần đầu hát rock và thể hiện các nhạc phẩm quen thuộc theo bản phối mới. "Đây không phải là thế mạnh nên chắc chắn có khó khăn để tôi thể hiện được tốt. Ngoài ra, những bài hát tưởng như quen nhưng được ban nhạc làm lại cho khác đi nên tôi phải chuẩn bị rất nhiều", ca sĩ nói.

Lân Nhã, Văn Mai Hương tổng duyệt 'In the Mirror' Văn Mai Hương và Lân Nhã tập luyện tối 1/7. Video: Huy Mạnh

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpress, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đây là không gian gặp gỡ, giao lưu của những ca sĩ được nhiều người mến mộ, nơi họ kể về con đường âm nhạc, trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi và khám phá những khía cạnh khác trong năng lực nghệ thuật.

Số đầu tiên lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoán đổi hit, Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu còn Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc Quê nhà.

Hiểu Nhân - Hà Thu