Show diễn thực cảnh Hội An giảm nửa giá vé

Quảng NamChương trình nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An tại Đảo Ký Ức Hội An áp dụng ưu đãi giảm 50% giá vé cho tất cả du khách, sử dụng đến cuối năm.

Trong chương trình, Ký Ức Hội An sẽ bán đồng giá vé hạng Eco và High chỉ với 333.000 đồng (giảm 417.000 đồng so với giá gốc 750.000 đồng), và gói combo trọn gói xem show diễn và ăn tối chỉ với 555.000 đồng một người.

Vé khuyến mãi được mở bán tại website chính thức của Ký Ức Hội An từ 17/7 đến 27/7. Khách mua vé được sử dụng thoải mái tới hết 31/12, áp dụng cả cho các ngày Lễ, Tết.

Ký ức Hội An quy tụ sự tham gia của hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp ba miền. Ảnh: Hoi An Memories Land.

Đại diện Ký Ức Hội An cho biết, chương trình là món quà thay lời tri ân dành cho tất cả khách hàng đã theo dõi và đồng cùng show diễn trong thời gian qua. Đi cùng với mức giá ưu đãi này, Ký Ức Hội An mở thời gian áp dụng tới hết năm 2021, giúp du khách có thể an tâm dùng vé bất cứ khi nào show diễn mở cửa trở lại.

Đảo Ký Ức Hội An vẫn luôn nghiêm túc thiết lập lá chắn 4 lớp theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, bao gồm: đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào đảo. Nơi đây còn bố trí vận hành theo khoảng cách an toàn trong khu vực các nhà hàng và khu vực khán đài xem biểu diễn; khử khuẩn thường xuyên trên toàn bộ phạm vi đảo.

"Tất cả cán bộ nhân viên Ký Ức Hội Ân đến nay đều an toàn, không có ai nhiễm bệnh. Ký Ức Hội An mong chương trình giảm giá 50% này sẽ góp phần giữ nhiệt cho ngành du lịch, sẵn sàng để quay trở lại khi dịch Covid-19 được kiểm soát", đại diện Ký Ức Hội An chia sẻ thêm.

Công chiếu từ 2018, Ký Ức Hội An được Reuters mô tả như "hiệu ứng ngoạn mục", "đạo cụ cầu kỳ", "vũ điệu phức tạp và biểu cảm". Show có khởi đầu khiêm tốn tại thành phố nhỏ Hội An, giờ đã phát triển thành một hiện tượng toàn cầu.

Ký Ức Hội An sẵn sàng để quay trở lại khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ảnh: Hoi An Memories Land.

Trên sân khấu hơn 25.000 m2 giữa dòng sông Hoài, 5 màn trình diễn được dàn dựng dàn dựng công phu, hàm súc sẽ đưa du khách quay về miền ký ức của thương cảng Faifo phồn hoa. Những giá trị văn hóa ý nghĩa và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng kỳ ảo góp phần dệt nên câu chuyện đầy xúc cảm cuộc sống của cư dân Hội An, trải dài suốt lịch sử hơn 400 năm, từ khi đô thị cổ này được hình thành đến nay.

Sân khấu hơn 25.000 m2 của Ký Ức Hội An gây ấn tượng với nhiều hiệu ứng. Ảnh: Hoi An Memories Land.

Từ hôm nay, bạn có thể lên kế hoạch cùng những người yêu thương trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng khó quên tại Đảo Ký Ức Hội An với giá ưu đãi đặc biệt.

