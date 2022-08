Show diễn tái hiện cuộc đời geisha tại Sun World Ha Long

Các show nghệ thuật mới tại Sun World Ha Long là chương tiếp theo của chuỗi sự kiện "Take me to the Sun" của Sun Group tại Hạ Long, cùng với đại nhạc hội RoRock & Motor - Ride2Rock - Take me to Ha Long hay đêm nhạc EDM chủ đề "Huyền thoại rồng thiêng" với sự tham dự của nhiều DJ nổi tiếng thế giới.