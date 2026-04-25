Shophouse Hoang Huy New City tăng ưu đãi trước thềm bàn giao

Dự án Hoang Huy New City áp dụng gói ưu đãi lên tới 32% cho shophouse phân khu Sky Light cùng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính.

Ưu đãi áp dụng từ ngày 21/4, nhằm gia tăng sức hút trước giai đoạn khu đô thị bước vào vận hành. Hiện phân khu Sky Light đang hoàn thiện những hạng mục cuối và dự kiến bàn giao một phần cùng hệ tiện ích nội khu, trong khi Prince Park và Swan Lake sẽ bàn giao trong quý II và III năm nay.

Với người mua không sử dụng vốn vay ngân hàng, mức ưu đãi thanh toán lên tới 16%. Ngoài ra, người mua còn nhận thêm loạt quà tặng gồm xe Mazda trị giá 500 triệu đồng được khấu trừ trực tiếp vào hợp đồng, gói quà tặng khách VIP trị giá 300 triệu đồng cùng 5 chỉ vàng. Những người đã sở hữu sản phẩm tại dự án và tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại Sky Light được cộng thêm 10% ưu đãi. Mức chiết khấu tối đa có thể tới 32%.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, việc sở hữu shophouse mặt tiền đại lộ với chính sách giá tốt có thể gia tăng biên độ sinh lời, nhất là khi dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành.

Hình ảnh dự án trước thềm bàn giao. Ảnh: Hoàng Huy

Bên cạnh chính sách dành cho người mua thanh toán sớm, Sky Light cũng triển khai nhiều phương án hỗ trợ tài chính linh hoạt cho nhóm sử dụng đòn bẩy ngân hàng.

Trong đó, gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng đi kèm mức ưu đãi tới 14%, giúp người mua vừa hưởng chiết khấu cao vừa giữ nguyên giá bán theo tiến độ cũ mà không phát sinh điều chỉnh tăng giá. Phương án hỗ trợ lãi suất 24 tháng cũng ghi nhận mức ưu đãi lên tới 11%, góp phần giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu.

Chủ đầu tư đồng thời đưa ra cam kết tăng giá tài sản tương đương lãi suất ngân hàng. Với gói hỗ trợ 24 tháng, mức tăng giá cam kết đạt 5% mỗi năm. Ở các lộ trình dài hơn như 30 tháng và 36 tháng, tỷ lệ này được nâng lên 8% mỗi năm.

Sky Light phát triển theo mô hình phố kinh doanh 24/7. Ảnh: Hoàng Huy

Sky Light còn được định vị theo mô hình bất động sản điểm đến, tập trung vào khai thác thương mại và trải nghiệm. Phân khu sở hữu lợi thế mặt tiền đại lộ lớn cùng không gian vỉa hè rộng, phù hợp phát triển các mô hình kinh doanh bán lẻ, ẩm thực, thời trang và dịch vụ cao cấp. Mỗi căn shophouse được thiết kế theo mô hình kép, với mặt trước phục vụ kinh doanh, mặt sau bố trí không gian sinh hoạt riêng biệt, giúp chủ sở hữu vừa có thể khai thác thương mại, vừa đảm bảo tính riêng tư trong sinh hoạt.

Song Anh