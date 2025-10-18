Shipper khổ sở vì khách ghi địa chỉ mơ hồ, gọi điện không bắt máy

Là một người bán hàng online, từng trực tiếp làm shipper giao hàng cho khách, tôi gặp không ít trường hợp oái ăm vì không tìm ra địa chỉ khách.

Khi đọc bài viết Tôi hủy đơn vì khách mua hàng online đòi shipper 'gửi nhà kế bên', tôi đồng cảm và cũng trong số 652 người đã click chọn đồng ý với quan điểm của tác giả, chiếm tỷ lệ 91%.

Trong bài viết tác giả giải thích: Phần ghi chú, bạn viết: "Chị nói shipper gửi giùm nhà kế bên, là nhà bà ngoại em được không?". Khi tôi hỏi cụ thể: "Kế bên là bên trái hay bên phải? Nhà số mấy? Người nhận tên gì, số điện thoại nào để liên hệ?", bạn chỉ trả lời rằng: "Mẹ em đi làm, không tiện bắt máy".

Vấn đề thứ nhất, là số điện thoại bạn khách cung cấp không liên lạc được. Thứ hai, nhà kế bên cụ thể là nhà nào? Kế bên là bên trái hay bên phải? Làm sao để đoán biết căn nào là nhà của bà ngoại và bà là ai để giao khi mà số điện thoại gọi không nghe máy?

Không thể giao hàng thì lại hoàn kho, và theo quy định phải giao 2 lần nữa không thành công thì hoàn lại người gửi, mà phí ship chỉ có 17 nghìn đồng lại làm phiền đơn vị giao hàng chỉ vì không ghi chú đầy đủ thông tin.

Vài năm nay, tôi cũng tranh thủ bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải, do đó tôi cũng từng giao hàng trực tiếp cho khách và gửi shipper, đã trải qua những khó khăn khi khách không cung cấp chi tiết địa chỉ hoặc số điện thoại không liên lạc được.

Dù tỷ lệ bình chọn tán thành lên đến 91%, mà đọc bình luận thì đa số lại phản đối, tôi nghĩ đó là do những người bình luận chưa đọc kỹ bài viết của tác giả để hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Bạn ngocvananhmk18 cho biết "Mình đang làm công việc giao hàng, và mình hiểu sự ức chế vô cùng với những đơn hàng ghi địa chỉ kiểu chung như khu tập thể, hay khu dân cư, biết được nó là nhà nào trong khu đó, rồi biết thì tìm được cũng vất vả chứ chả chơi. Nên mình tuyệt đối tán thành cách làm của bạn chủ shop này".

Trong khi có vài bình luận khác thì phản ứng là "Lúc trước cả khu trọ tôi ở toàn kêu shipper gửi cho hàng tạp hóa kế bên khi không có nhà". Hay "mấy lần shipper ship hàng tôi bảo gửi hộ nhà đối diện ấy, tiệm tạp hóa".

Rõ ràng, nơi gửi là tiệm tạp hóa, địa điểm rất dễ nhận diện trong khu dân cư và mở cửa 12/24 giờ hàng ngày. Còn nếu gửi bảo vệ chung cư thì cũng phải nói rõ là gửi bảo vệ trực ở block nào, gửi căn hộ nào thì bảo vệ mới nhận.

Tháng trước, tôi cũng gặp trường hợp khách đặt giao hàng, đưa địa chỉ nhưng không cho biết đây là chung cư. Một số chung cư ở TP HCM có 2-3 địa chỉ. Shipper chạy tới thì gọi khách không được.

Tôi liên lạc nhiều lần thì khách mới cho biết tên chung cư mà cũng không ghi đầy đủ. Sau đó tôi lên Google Map dò lại địa chỉ chính xác chung cư và năn nỉ shipper quay lại để gửi bảo vệ giúp. Mất thời gian hỏi tới hỏi lui nhiều lần thì khách mới đưa tên căn hộ và vị trí tủ nhận hàng của chung cư.

Bữa đó tôi thực sự rất cảm ơn shipper chịu khó giúp tôi hoàn thành giao đồ đúng nơi, không bị thất lạc.

Bởi vậy, những khách quen đặt hàng online và thấu hiểu nỗi khó khăn của người bưu tá thì sẽ ghi chú cẩn thận và liên lạc với shop để theo dõi hành trình vận chuyển đơn hàng.

Với những khách ghi địa chỉ không rõ ràng, hay thiếu thông tin thì shop để đảm bảo giao hàng suôn sẻ, hạn chế thất lạc thì đề nghị khách bổ sung thêm chứ làm sao linh hoạt nếu khả năng đơn hàng giao khó mà giao thành công.

Kim Thảo