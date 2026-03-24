Shipper giao nộp gói hàng bất thường, giúp công an bắt đường dây ma túy lớn

TP HCMKhông liên lạc được người nhận hàng, tài xế công nghệ nghi bưu kiện có chất cấm nên mang đến công an, giúp phát hiện đường dây mua bán ma túy hơn 40 kg.

Cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm này do Nguyễn Thanh Cường và đồng phạm thực hiện, thu giữ lượng lớn ma túy các loại. Cường cùng 5 đồng phạm sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 31/3.

Cáo trạng xác định, tối 19/10/2023, anh Lê (tài xế công nghệ của Lalamove) đến Công an quận Tân Phú giao nộp gói hàng chứa hơn 600 gram ma túy gồm Methamphetamine và Ketamine.

Anh Lê khai được người tên "Hà Duy Phiên" thuê vận chuyển hàng từ cổng khu công nghiệp Xuyên Á đến một địa chỉ ở huyện Hóc Môn. Khi đến nơi không liên lạc được người nhận, nghi bên trong là ma túy nên anh mang đến Công an quận Tân Phú trình báo. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định người thuê vận chuyển là Nguyễn Thanh Cường.

Trong đêm, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường tại huyện Đức Hòa (Long An), thu giữ hơn 37 kg ma túy các loại như heroin, ketamine, methamphetamine, MDMA... Cường khai số ma túy này do một người tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) giao để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Công an TP HCM bắt giữ thêm nhiều bị can là "chân rết" trong đường dây.

Cường khai quen Tuấn từ năm 2021. Đầu tháng 9/2023, Tuấn thuê Cường nhận ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam cất giấu, bán lại kiếm lời. Theo thỏa thuận, mỗi kg ma túy bán thành công, Cường được trả công 5 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Tuấn, ngày 28/9/2023, Cường nhận một thùng hàng từ người đàn ông chưa rõ lai lịch tại khu vực quốc lộ 1K, sau đó dùng tên giả làm thủ tục gửi gần 4 kg ma túy đi Australia. Hai ngày sau, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, thu giữ.

Tuấn sau đó báo cho Cường việc gói hàng bị phát hiện, yêu cầu sử dụng ôtô khác để đi nhận hàng, đồng thời chuyển 235 triệu đồng để mua một xe tải cũ.

Ngày 15/10/2023, Tuấn chỉ đạo Cường tiếp tục nhận và chở 6 thùng ma túy về phòng trọ tại huyện Đức Hòa (Long An) cất giấu. Mọi giao dịch mua bán, số lượng, giá cả do Tuấn điều hành; Cường chỉ phụ trách cất giữ, đóng gói và thuê tài xế công nghệ giao hàng.

Chiều 19/10/2023, Cường đóng gói khoảng 600 gram ma túy gồm ketamine và methamphetamine, đặt xe công nghệ Lalamove giao từ khu vực Khu công nghiệp Xuyên Á đến một địa chỉ ở huyện Hóc Môn cho người tên Tiến. Nghi ngờ gói hàng chứa ma túy, tài xế đã trình báo công an.

Ngoài hơn 37 kg ma túy do Cường cất giữ, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm hơn 3 kg ma túy và bắt giữ nhiều người liên quan.

Hải Duyên

* Tên tài xế đã được thay đổi