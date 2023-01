Shipper đã lên kế hoạch cướp ngân hàng như thế nào

Đồng NaiSau thời gian theo dõi, Từ Thanh Tùng, 35 tuổi, thấy Phòng giao dịch Agribank ở nơi thưa người thuộc xã Thạnh Phú, ít nguy hiểm khi cướp và dễ tẩu thoát.

Ngày 3/1, Từ Thanh Tùng, hành nghề shipper, bị Công an huyện Vĩnh Cửu hoàn thiện hồ sơ khởi tố về hành vi Cướp tài sản. 6 ngày trước, anh ta bị bắt sau khi vào ngân hàng cướp 20 triệu đồng của một người khách tại Phòng giao dịch Agribank ở xã Thạnh Phú.

Nón bảo hiểm Tùng bỏ lại sau khi tẩu thoát khỏi ngân hàng. Ảnh: Phước Tuấn

Khai với cơ quan điều tra, Tùng cho biết có vợ và một con, không có nghề nghiệp ổn định nên gần đây xin làm shipper. Anh ta ăn chơi và nợ nần, từng lấy xe SH của cha bán lấy tiền tiêu xài. Muốn có một số tiền lớn để trang trải và đổi đời nên Tùng nảy sinh ý định cướp tiền trong ngân hàng.

Trong những ngày đi giao hàng, Tùng quan sát rất kỹ các ngân hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, sau đó chọn Phòng giao dịch Agribank xã Thạnh Phú vì xung quanh ít dân cư, có đường tẩu thoát thuận lợi.

Chiều 28/12/2022, Tùng lấy cây súng đồ chơi bằng nhựa của con trai giấu vào người, đeo khẩu trang và mặc quần áo đen... Chạy xe đến gần phòng giao dịch, hắn lấy khẩu trang che biển số.

Để xe trước cửa, Tùng đi vào trong, bỏ mũ bảo hiểm ở ghế đợi rồi tới bàn giao dịch, rút súng đe dọa nhân viên, yêu cầu bỏ tiền vào túi nylon. Lúc này có 2 khách nữ đang giao dịch gần đấy.

Chuông báo động bất ngờ vang lên, Tùng hốt hoảng, quay sang giật cọc tiền 20 triệu đồng của người phụ nữ ngồi cạnh rồi chạy ra ngoài phóng lên xe. Hai nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo, rút súng công cụ hỗ trợ nhắm vào hắn. Hai bên chĩa súng vào nhau trong khoảng 15 giây, sau đó tên cướp phóng xe tẩu thoát, làm rơi khẩu súng tại hiện trường.

Rời ngân hàng, Tùng chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường vắng để đánh lạc hướng cảnh sát. Sau khi về nhà thay quần áo, hắn đến một ngân hàng khác gửi tiền trả nợ cho một số người rồi sinh hoạt bình thường.

Từ Thanh Tùng (trái) bị bắt sau 4 giờ gây án. Ảnh: Thái Hà

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương vào cuộc điều tra. Đại úy Trần Khắc Việt (Trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, manh mối tên cướp để lại rất ít, Phòng giao dịch Agrinbank xã Thạnh Phú lại nằm giáp ranh TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu nên việc truy bắt nghi can cũng gặp nhiều khó khăn.

Cũng như các vụ cướp ngân hàng khác, nghi can đã lên phương án kỹ khi mặc đồ bịt kín, khẩu trang che mặt... nên camera nhận dạng chỉ để tham khảo chứ không thể xác định được danh tính ngay lập tức.

Ngoài lấy thông tin từ các nhân chứng đã giáp mặt tên cướp, 4 tổ trinh sát khác được cử đi tìm manh mối, trích xuất camera trên các tuyến đường nghi can có thể tẩu thoát. "Nhiều đối tượng nổi cộm ở các địa phương được đưa vào tầm ngắm. Qua các đặc điểm nhân dạng, thông tin xe máy, camera, thời gian... chúng tôi thấy Từ Thanh Tùng ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa, nổi lên với nhiều nghi vấn", đại úy Việt kể.

Qua xác minh nhanh, Tùng làm nghề shipper hay đi qua khu vực này, thời gian qua có nợ nần và có nhiều nhân dạng giống nghi can gây án. Khi cảnh sát ập vào bắt, đưa ra các bằng chứng, anh ta đã thừa nhận hành vi.

Theo thượng tá Bùi Văn Đại, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, qua nhiều vụ án cướp ngân hàng cho thấy công tác an ninh và tinh thần cảnh giác của lực lượng bảo vệ ngân hàng còn nhiều hạn chế. "Lẽ ra khi thấy có kẻ bất minh thì bảo vệ phải nghi ngờ và có biện pháp ngay", ông Đại nói và cho biết thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp nhiều phòng ban nghiệp vụ, hướng dẫn các nhân viên bảo vệ ứng biến khi xảy ra cướp.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc phá án. Ảnh: Phước Tuấn

Sáng nay UBND tỉnh Đồng Nai đã trao bằng khen cho Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an TP Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ do có thành tích xuất sắc trong việc phá án, bắt nhanh nghi can cướp ngân hàng; và Đội Chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch đã giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố bêtông 15 m.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống ngân hàng thời gian qua.

Phước Tuấn