Shinhan Bank tích hợp VNeID vào quy trình định danh điện tử người dùng

Shinhan Bank tích hợp VNeID vào quy trình định danh điện tử (eKYC) trên ứng dụng SOL, cho phép người dùng mở tài khoản trực tuyến, không cần căn cước, nâng cao trải nghiệm số và an toàn cho khách hàng.

Theo đại diện ngân hàng, trước đây, khi mở tài khoản trực tuyến, người dùng thường phải thực hiện nhiều thao tác thủ công như chụp ảnh giấy tờ, quét OCR, quét NFC hoặc xác thực qua nhiều bước trung gian. Điều này gây bất tiện, đặc biệt trong trường hợp khách hàng không mang theo căn cước vật lý hoặc gặp hạn chế về thiết bị.

Với việc tích hợp VNeID, quy trình eKYC trên ứng dụng Shinhan SOL được tối ưu theo hướng tự động hóa. Người dùng chỉ cần lựa chọn phương thức xác thực thông tin qua VNeID, hệ thống sẽ điều hướng sang ứng dụng định danh điện tử quốc gia để xác nhận chia sẻ dữ liệu. Thông tin sau đó được đối chiếu trực tiếp với hệ thống định danh quốc gia, giúp ngân hàng xác thực sinh trắc học nhanh chóng, chính xác và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ.

Shinhan Bank tích hợp quy trình định danh điện tử (eKYC) trên ứng dụng SOL. Ảnh: Shinhan Bank

Bên cạnh sự thuận tiện, giải pháp này còn góp phần nâng cao bảo mật, hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính, gian lận tài chính và sai sót trong nhập liệu. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh các giao dịch ngân hàng số ngày càng gia tăng cả về quy mô và tần suất.

Với tính năng mới, khách hàng có thể mở tài khoản ngân hàng số trên ứng dụng Shinhan SOL chỉ qua ba bước: tải ứng dụng và đăng ký tài khoản; nhập số căn cước công dân và xác thực thông tin qua VNeID; sau đó quay lại ứng dụng SOL để hoàn tất các bước còn lại của quy trình eKYC.

Ngoài ra, Shinhan cũng cho phép khách hàng liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản nhận an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, các khoản trợ cấp có thể được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Giải pháp này được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho người thụ hưởng chính sách, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính và tối ưu hiệu quả chi trả trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Nhà băng này cũng là một trong những ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đã tích hợp tính năng thanh toán thuế, phí điện tử cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục Thuế triển khai. Việc tích hợp này giúp khách hàng có thể nộp thuế, lệ phí trước bạ và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trực tuyến thuận tiện, giảm thời gian đi lại, hạn chế thủ tục giấy tờ và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực dịch vụ công.

Shinhan Bank tích hợp tính năng thanh toán thuế, phí điện tử cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Shinhan Bank

Đại diện Shinhan cho biết, việc tích hợp VNeID và mở rộng các tiện ích liên quan là một phần trong chiến lược chuyển đổi số dài hạn của ngân hàng, nhằm xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện. Với định hướng "lấy khách hàng làm trọng tâm", nhà băng tập trung ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, phục vụ đa dạng nhu cầu tài chính và củng cố niềm tin của khách hàng trong môi trường số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngành tài chính - ngân hàng, việc ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng dần trở thành yếu tố then chốt giúp các nhà băng tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Việc tích hợp VNeID cho thấy sự chủ động của Shinhan trong việc thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, an toàn và tiện lợi hơn.

Song song với quá trình chuyển đổi số, Shinhan Bank cũng đẩy mạnh mảng cho vay tiêu dùng với các sản phẩm linh hoạt, lãi suất từ 11,5%, hạn mức vay đến 1,2 tỷ đồng với thời hạn tối đa 60 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai một số gói vay mua ô tô điện với lãi suất ưu đãi 5-7% theo từng dòng xe, góp phần khuyến khích tiêu dùng xanh và thân thiện với môi trường.

