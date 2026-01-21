Sheraton Saigon Grand Opera Hotel ra mắt bộ quà Tết cao cấp 2026

Cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất trong bộ sưu tập quà Tết Bính Ngọ 2026 - Lộc Mã Phi. Hộp tạo hình vuông vức với sắc đỏ sang trọng, được chế tác từ da lộn cao cấp cùng hoa văn in chìm. Bên trong gồm 7 thức quà: trà lài, hạt macca, xoài - cam - nam việt quất sấy dẻo, bánh quy dừa nhân mứt thơm và một chai rượu vang cao cấp.

Theo đại diện Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, mỗi chiếc hộp trong bộ sưu tập "Mã khai vạn lộc" đều mang thiết kế sang trọng cùng tính ứng dụng cao, có thể sử dụng như vật phẩm trang trí mùa lễ, Tết, đúng với định hướng phát triển bền vững trong sản xuất bao bì và mang đến trải nghiệm tinh tế của khách sạn.