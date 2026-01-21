Thứ năm, 22/1/2026
Sheraton Saigon Grand Opera Hotel ra mắt bộ quà Tết cao cấp 2026

Bộ sưu tập quà Tết Bính Ngọ 2026 gồm ba mẫu hộp sang trọng cùng lựa chọn thức quà cao cấp, hợp dành tặng đối tác, gia đình, bạn bè.

Bộ sưu tập quà Tết "Mã khai vạn lộc" của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel lấy cảm hứng từ hình tượng "tuấn mã khai xuân", mang ý nghĩa khởi đầu hanh thông, thịnh vượng trong năm Bính Ngọ. Bộ sưu tập gồm ba thiết kế hộp quà chế tác công phu với hai sắc đỏ - vàng. Mỗi phiên bản gồm những thức quà thủ công như trà, hạt, trái cây sấy, bánh quy... thay cho lời chúc may mắn, tốt lành đầu xuân.

Mẫu hộp Lộc Mã Tiến có dáng chữ nhật bo tròn, mở hai cánh phía trước, ngụ ý "khai mở tài lộc". Họa tiết ánh kim hình hoa cúc và chim én trên nền đỏ đại diện cho mùa xuân. Tay cầm thiết kế chắc chắn, giúp dễ cầm nắm và tăng tính thẩm mỹ. Bên trong là 6 thức quà thủ công được chọn lọc kỹ lưỡng gồm: trà lài, hạt điều rong biển, bộ ba xoài - cam - chanh dây sấy dẻo và bánh quy dừa nhân mứt thơm do đầu bếp khách sạn chế biến. Vị bánh được cân chỉnh ngọt vừa đủ kèm hương thơm trái cây tự nhiên.

Hộp quà Lộc Mã Chinh đại biểu cho tinh thần bền bỉ chinh phục. Vẫn mang dáng túi xách cùng hai cánh mở ngang phía trước, hộp thay tông đỏ bằng màu vàng sang trọng. Bên trong vẫn là bộ 6 thức quà thủ công.

Cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất trong bộ sưu tập quà Tết Bính Ngọ 2026 - Lộc Mã Phi. Hộp tạo hình vuông vức với sắc đỏ sang trọng, được chế tác từ da lộn cao cấp cùng hoa văn in chìm. Bên trong gồm 7 thức quà: trà lài, hạt macca, xoài - cam - nam việt quất sấy dẻo, bánh quy dừa nhân mứt thơm và một chai rượu vang cao cấp.

Theo đại diện Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, mỗi chiếc hộp trong bộ sưu tập "Mã khai vạn lộc" đều mang thiết kế sang trọng cùng tính ứng dụng cao, có thể sử dụng như vật phẩm trang trí mùa lễ, Tết, đúng với định hướng phát triển bền vững trong sản xuất bao bì và mang đến trải nghiệm tinh tế của khách sạn.

Là thương hiệu khách sạn 5 sao với hơn 22 năm hoạt động, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel là một trong những đơn vị hàng đầu về dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các sản phẩm quà tặng cao cấp. Trong ảnh là bánh bá trạng - một trong những sản phẩm ẩm thực nổi bật của khách sạn.

Ngoài ra, khách sạn còn mang đến các sản phẩm bán lẻ theo mùa xuyên suốt năm như quà Tết, bánh trung thu, quà tặng Giáng sinh và năm mới. Trong ảnh là xốt XO, có thể dùng chế biến các món mặn hoặc pha thành nước chấm.

Bánh quy &More và các món bánh kem khác cũng xuất hiện quanh năm trên kệ hàng ở đại sảnh khách sạn. Tất cả đều được sản xuất bởi đội ngũ bếp dày dặn kinh nghiệm, có khả năng bao quát nhiều sản phẩm theo mùa trong năm, đảm bảo an toàn vệ sinh và hương vị nguyên bản.

Ông Julian Wong, Tổng giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel, cho biết suốt hơn hai thập niên, khách sạn luôn đặt khách hàng làm trung tâm của mọi quyết định. Theo ông, nhu cầu quà Tết của khách hàng doanh nghiệp thay đổi qua mỗi năm. Họ cần tính thẩm mỹ nhất quán, chất lượng ổn định và khả năng giao hàng linh hoạt.

"Chúng tôi chủ động từ khâu thiết kế đến chế biến thủ công, bảo đảm mỗi hộp quà trong bộ sưu tập 'Mã khai vạn lộc' đạt chuẩn về hình thức lẫn hương vị. Mục tiêu nhằm giải bài toán quà tặng hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm đúng tinh thần ngày Tết", ông Julian Wong nói thêm.

Đan Minh
Ảnh: Sheraton Saigon Grand Opera Hotel

Bộ sưu tập hộp quà Tết "Mã khai vạn lộc" có ba mức giá, bao gồm:
- Lộc Mã Tiến và Lộc Mã Chinh giá từ 1,388 triệu đồng một hộp
- Lộc Mã Phi giá 1,888 triệu đồng một hộp

Khách hàng có thể ghé quầy quà Tết tại đại sảnh khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera từ nay đến hết ngày 12/2 để tham khảo mua hàng hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 02838272828. Xem thêm thông tin bộ sưu tập quà Tết cao cấp 2026 tại đây.

Sheraton Saigon Grand Opera Hotel
Địa chỉ: 80 Đông Du, phường Sài Gòn, TP HCM
Website: tại đây.
Fanpage: facebook.com/sheratonsaigonhotel

