SHD Education tăng cường đào tạo tiếng Đức và hội nhập văn hóa

SHD Education nâng cấp mô hình, tập trung đào tạo chuẩn hóa tiếng Đức trình độ B2 chuyên ngành kết hợp dạy kỹ năng nghề, hội nhập văn hóa tại Việt Nam.

Đơn vị chú trọng vào ba nhóm ngành chính, gồm: chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, kỹ thuật - xây dựng. Theo đó, SHD Education tạo bốn điểm nhấn đào tạo. Thứ nhất là dạy ngôn ngữ sát nghề, tức chương trình B2 tại đây tập trung vào giao tiếp chuyên môn, bên cạnh các nền tảng cơ bản. Học viên thực hành viết báo cáo công việc, trình bày dự án, xử lý tình huống và giao tiếp với khách hàng theo các kịch bản nghề thực tế.

Thứ hai, đơn vị triển khai mô phỏng tình huống nghề gần giống thực tế, từ xưởng cơ khí, phòng bệnh viện đến nhà hàng - khách sạn. Qua đó, người học thực hành các kỹ năng nghề và quy trình làm việc chuẩn Đức ngay tại Việt Nam.

Buổi khai giảng khóa học B2 chuyên ngành Chăm sóc sức khỏe dành cho học viên SHD. Ảnh: SHD Education

Bên cạnh đó, SHD Education hướng tới phát triển năng lực mềm và hội nhập văn hóa, trong đó có kỹ năng làm việc nhóm, thích nghi văn hóa, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng tự học. Những điều này giúp học viên nhanh chóng hòa nhập vào môi trường quốc tế.

Cuối cùng, đơn vị xây dựng môi trường học với giáo viên bản ngữ. Học viên được học tập và thực hành cùng giáo viên người Đức, qua đó, nâng cao khả năng phản xạ ngôn ngữ và sự tự tin trong giao tiếp thực tế.

"Với mô hình này, học viên có thể nắm chắc tiếng Đức B2, tự tin giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp, sẵn sàng đối mặt với các yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng", đại diện SHD chia sẻ.

Học viên SHD Education học cùng giáo viên người Đức. Ảnh: SHD Education

Đại diện SHD Education cho biết, những định hướng của đơn vị đều dựa trên nhu cầu thực tế bởi theo số liệu của Cơ quan Lao động Liên bang Đức, riêng năm 2024, khoảng 7.100 hợp đồng đào tạo nghề mới được ký với học viên Việt Nam trong hệ thống đào tạo nghề kép tại Đức, tập trung ở các lĩnh vực như y tế, điều dưỡng, nhà hàng - khách sạn, cơ khí và điện - điện tử.

"Tuy nhiên trong bối cảnh nước Đức ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng nhân lực quốc tế, các doanh nghiệp không chỉ cần người lao động biết tiếng Đức, mà còn cần ứng viên có khả năng giao tiếp linh hoạt, hiểu văn hóa, tuân thủ kỷ luật và xử lý tốt các tình huống nghề nghiệp từ đầu", vị đại diện nói thêm.

Theo đó, khi áp dụng mô hình đào tạo bốn điểm nhấn trên, SHD Education kỳ vọng có thể giúp người lao động trẻ Việt Nam tự tin giao tiếp trong môi trường chuyên môn và đời sống hàng ngày tại Đức, được trang bị kỹ năng nghề nghiệp sát thực tế, từ đó, nâng cao hiệu suất làm việc, mở ra cơ hội thăng tiến, đồng thời, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trước doanh nghiệp và cộng đồng lao động quốc tế.

Đối với doanh nghiệp Đức, SHD Education hướng tới mục tiêu giúp các đơn vị nhận được lao động chất lượng cao, thích nghi nhanh với môi trường làm việc, giảm chi phí đào tạo lại và nâng cao hiệu quả làm việc, tăng uy tín, gắn kết bền vững với nguồn nhân lực tại Việt Nam.

SHD tổ chức hội thảo định hướng nghề, trải nghiệm nghề cho học viên. Ảnh: SHD Education

Để làm đạt được những điều trên, ngoài việc đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng nghề, SHD Education còn tổ chức các buổi hội thảo và tư vấn nghề nghiệp cho học viên trước khi sang Đức. Các hoạt động này giúp người học hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia chương trình Azubi, chuẩn bị tâm lý và văn hóa làm việc quốc tế, từ đó, xây dựng kế hoạch nghề nghiệp dài hạn phù hợp với năng lực, sở thích cá nhân.

Thiên Minh