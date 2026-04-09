SHB vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE Global All Cap

Cổ phiếu SHB nằm trong danh sách 32 mã đủ điều kiện vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap, được phân loại trong nhóm vốn hóa nhỏ, theo công bố của FTSE Russell.

Ngày 8/4, FTSE Russell xác nhận chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9. Cùng với đó, tổ chức này công bố danh sách 32 cổ phiếu đủ điều kiện tham gia bộ chỉ số FTSE Global All Cap Index.

Trong danh sách này, SHB được xếp vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small-cap) trong rổ FTSE Global All Cap. Đây là nhóm bao gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn so với large-cap (nhóm vốn hóa lớn) và mid-cap (nhóm vốn hóa trung bình) nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản và khả năng giao dịch.

Để được đưa vào hệ thống chỉ số FTSE GEIS, cổ phiếu phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí định lượng. Trong đó, các yếu tố cốt lõi gồm quy mô vốn hóa đạt ngưỡng tối thiểu, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đủ lớn để đảm bảo khả năng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức, thanh khoản ổn định trong một khoảng thời gian dài, cũng như mức độ tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài thông qua room và cơ chế vận hành thị trường.

Cổ phiếu SHB là một trong 32 cổ phiếu đủ điều kiện vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap. Ảnh: SHB

Đây là danh sách mang tính tham khảo, được xây dựng dựa trên dữ liệu đến cuối năm 2025 của doanh nghiệp. Danh sách chính thức sẽ được công bố khoảng một tháng trước thời điểm nâng hạng, các cổ phiếu có thể được điều chỉnh tùy theo biến động về vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Các chuyên gia nhận định, việc góp mặt trong danh sách dự kiến cho thấy cổ phiếu SHB đã tiệm cận các chuẩn mực phổ biến của thị trường vốn quốc tế, đặc biệt về thanh khoản và tính minh bạch. Nếu được xác nhận chính thức, cổ phiếu này có thể được các quỹ ETF và quỹ đầu tư mô phỏng chỉ số phân bổ vào danh mục, qua đó gia tăng thanh khoản và mức độ hiện diện với nhà đầu tư quốc tế.

Trên thị trường, cổ phiếu SHB gần đây ghi nhận thanh khoản ở mức cao. Kết phiên 8/4, mã này tăng 4% lên 15.300 đồng mỗi cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 80 triệu đơn vị, thuộc nhóm sôi động nhất thị trường. Bên cạnh đó, phương án phát hành riêng lẻ của ngân hàng cũng thu hút sự quan tâm từ một số tổ chức đầu tư trong và ngoài nước như Dragon Capital, KIM hay VinaCapital.

Diễn biến giá trị cổ phiếu SHB thời gian qua. Ảnh: SHB

Theo kế hoạch, SHB dự kiến nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua phát hành 750 triệu cổ phiếu, gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và ESOP. Sau khi hoàn tất, ngân hàng có thể bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng vốn, bao gồm cả thặng dư, qua đó mở rộng quy mô và cải thiện năng lực tài chính.

Hiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng đạt khoảng 12,6%, cao hơn mức tối thiểu theo quy định. Từ năm 2023, ngân hàng đã áp dụng các tiêu chuẩn Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản, qua đó tiệm cận các thông lệ quốc tế.

Song song với việc củng cố nền tảng vốn, SHB đẩy mạnh kết nối với thị trường tài chính quốc tế. Trong năm 2025, ngân hàng huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG, tổng giá trị 600 triệu USD. Các giao dịch thu hút 26 định chế tài chính nước ngoài tham gia, với khối lượng đăng ký vượt kế hoạch ban đầu.

Ngân hàng hiện tiếp tục đàm phán các khoản vay quốc tế với tổng giá trị dự kiến tới 1 tỷ USD. Theo báo cáo của ABS, SHB có thể nhận khoản vay 350 triệu USD kỳ hạn 3 năm trong quý I/2026 và đang làm việc cho khoản vay 500 triệu USD kỳ hạn 3-5 năm. Diễn biến này cho thấy việc nâng chuẩn quản trị và năng lực tài chính đang mở rộng dư địa huy động vốn ngoại.

SHB thu hút sự chú ý của nhiều định chế tài chính nước ngoài. Ảnh: SHB

Trên nền tảng đó, SHB đặt kế hoạch tăng trưởng cho giai đoạn tới, đồng thời tái cơ cấu danh mục hoạt động. Ngân hàng dự kiến hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn còn lại tại SHB Finance cho Krungsri - thành viên của MUFG - sớm nhất trong quý II/2026, nhằm tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 20.200 tỷ đồng, trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh, đạt khoảng 3.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19%, tiến gần mốc 1 triệu tỷ đồng. Kết quả này phản ánh xu hướng mở rộng quy mô đi kèm cải thiện hiệu quả hoạt động.

SHB duy trì chính sách cổ tức ở mức 16-18% trong nhiều năm, trong đó có phần chi trả bằng tiền mặt. Giai đoạn 2025-2026, ngân hàng dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức này, cân bằng giữa nhu cầu tăng trưởng và lợi ích cổ đông.

Trong dài hạn, SHB định hướng phát triển theo các trụ cột gồm hoàn thiện cơ chế vận hành, phát triển nguồn nhân lực, lấy khách hàng làm trung tâm và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng bán lẻ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, hướng tới mô hình ngân hàng số và ngân hàng xanh trong khu vực vào năm 2035.

Minh Ngọc