SGO Land cùng Prime Land phát triển dự án nhà ở tại Mê Linh

Hà NộiSGO Land và Prime Land ký thỏa thuận đầu tư, phát triển kinh doanh dự án Pearl Rivera Hà Nội, quy mô hơn 40 ha tại Mê Linh.

Sự kiện ký kết diễn ra ngày 10/3tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội. Theo thỏa thuận, SGO Land tham gia với vai trò đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, phối hợp cùng chủ đầu tư trong các hoạt động phát triển, xây dựng chiến lược bán hàng, triển khai marketing và tổ chức hệ thống phân phối.

Pearl Rivera Hà Nội là khu nhà ở quy mô hơn 40,3 ha tại huyện Mê Linh, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái. Dự án nằm gần Đầm Vân Trì - một trong những hồ nước tự nhiên lớn ở phía Bắc Hà Nội, hướng tới hình thành không gian sống gắn với cảnh quan tự nhiên và hạ tầng đô thị.

Theo quy hoạch, khu đô thị dự kiến cung cấp 857 sản phẩm nhà ở thấp tầng gồm shophouse, nhà liền kề và biệt thự. Mật độ xây dựng khoảng 21%, phần diện tích còn lại dành cho cây xanh, mặt nước và các tiện ích phục vụ cư dân.

Dự án nằm trên trục giao thông Nhật Tân - Nội Bài - Hồ Tây, kết nối thuận lợi với các khu vực trung tâm Hà Nội. Từ vị trí này, cư dân có thể di chuyển về khu hành chính Tây Hồ Tây trong khoảng 10 phút.

Ngoài lợi thế hạ tầng, khu vực dự án còn nằm gần Đầm Vân Trì rộng khoảng 180 ha. Không gian mặt nước và cảnh quan tự nhiên được xem là yếu tố hỗ trợ phát triển các khu đô thị sinh thái tại khu vực.

Trong quy hoạch phát triển Thủ đô, các địa bàn phía Bắc như Mê Linh, Đông Anh và Sóc Sơn được xác định là những khu vực động lực. Việc mở rộng không gian đô thị dọc hai bên sông Hồng cùng kế hoạch giãn dân khỏi khu vực nội đô lịch sử được cho là sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại các đô thị vệ tinh.

Sự phát triển của khu vực này cũng được thúc đẩy bởi nhiều dự án hạ tầng và đô thị mới. Trong đó, khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City quy mô gần 700 ha đã khởi công vào tháng 2, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và hoàn thiện hạ tầng tại phía Bắc Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc SGO Land, cho biết Mê Linh đang nổi lên như một khu vực tăng trưởng mới phía Bắc Hà Nội nhờ lợi thế quỹ đất và định hướng quy hoạch đô thị. Theo ông, Pearl Rivera Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ mới.

Trong khi đó, đại diện Prime Land cho rằng sự tham gia của SGO Land có thể giúp sản phẩm tiếp cận thị trường hiệu quả hơn thông qua mạng lưới phân phối và kinh nghiệm triển khai của doanh nghiệp này.

