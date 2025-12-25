Một năm nay, chồng 'gần gũi' qua loa và không hôn môi tôi nữa

Tôi tự hỏi không biết đàn ông ở độ tuổi này có phải bắt đầu suy giảm sinh lý hay là chồng tôi không còn ham muốn vợ như trước?

Tôi và chồng yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, đến nay đã bên nhau tròn 22 năm. Chúng tôi có hai con, một cháu học lớp 10, một cháu học lớp 8. Tôi 41 tuổi, còn chồng 44 tuổi. Suốt từ khi yêu, cưới cho đến giờ, chồng tôi luôn là người yêu thương, chiều chuộng và nhường nhịn vợ.

Cách đây khoảng 3 năm, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi vẫn rất nồng nhiệt. Trung bình mỗi tuần 2-3 lần và mỗi lần đều trọn vẹn, đầy đủ các bước, mang lại cảm xúc gắn kết cho cả hai. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, tôi nhận thấy chồng có vẻ không còn ham muốn mãnh liệt như trước. Tần suất giảm xuống còn khoảng một lần một tuần.

Điều khiến tôi băn khoăn không hẳn là số lần ít đi, mà là chất lượng không còn như xưa. Chồng có phần qua loa hơn, ít dạo đầu và đặc biệt không còn muốn hôn môi vợ nữa. Tôi tự hỏi không biết đàn ông ở độ tuổi này có phải bắt đầu suy giảm sinh lý hay là chồng tôi không còn ham muốn vợ như trước?

Ngoài chuyện chăn gối, mọi thứ khác trong cuộc sống gia đình vẫn rất tốt. Chồng vẫn yêu thương vợ như trước, vẫn san sẻ việc nhà, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho vợ, nấu ăn cho cả gia đình, buổi tối thường rủ vợ đi dạo, đi chơi hoặc cà phê cùng nhau. Tôi rất mong nhận được ý kiến và chia sẻ từ mọi người.

Thu Phượng