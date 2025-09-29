Trằn trọc trắng đêm vì bị chồng từ chối 'gần gũi'

Tôi khao khát một cái ôm, một nụ hôn lên trán, một câu hỏi han, nhưng đổi lại chỉ có tiếng ngáy đều đều bên tai.

Tôi 41 tuổi, kết hôn được 15 năm, có con gái học lớp tám. Vợ chồng tôi đều làm việc tại công ty tư nhân, thu nhập không cao nhưng ổn định. Cuộc sống gia đình nhìn bề ngoài khá đủ đầy: nhà cửa ổn định, con cái ngoan ngoãn, công việc không quá áp lực. Bạn bè nhiều người khen tôi may mắn, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng trong lòng, tôi lại chất chứa nhiều khoảng trống không biết san sẻ cùng ai.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu chú ý đến bản thân nhiều hơn. Tôi tập yoga, học thêm cách trang điểm, thay đổi kiểu tóc, mua vài bộ váy áo mới. Tôi thấy mình trẻ trung, tươi tắn hơn, cũng tự tin hơn khi ra ngoài. Thật ra, những điều đó tôi làm không chỉ cho bản thân mà còn mong chồng nhận ra sự thay đổi, để anh để ý đến tôi như những ngày đầu mới yêu.

Nhưng trái với mong đợi, anh ngày càng xa cách. Đi làm về, anh thường chỉ ăn cơm, xem tivi, lướt điện thoại rồi đi ngủ. Cuối tuần, tôi gợi ý đi dạo, xem phim hay du lịch ngắn ngày, anh đều từ chối, lấy lý do mệt mỏi hoặc bận việc. Tôi mua một chiếc váy mới, háo hức chờ anh nhận xét, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững. Có khi tôi nũng nịu, anh lại gạt đi: "Giờ này còn trẻ con thế à?".

Nhiều đêm tôi nằm cạnh chồng nhưng thấy khoảng cách xa lạ vô cùng. Tôi khao khát một cái ôm, một nụ hôn lên trán, một câu hỏi han, nhưng đổi lại chỉ có tiếng ngáy đều đều bên tai. Có hôm muốn được gần gũi chồng, nhưng ngại vì trước giờ toàn anh chủ động, tôi chỉ cần quay sang ôm anh, việc tiếp theo là anh thực hiện. Giờ tôi quay qua ôm anh, anh ôm lại một cái và tiếp tục ngủ làm tôi hụt hẫng. Có hôm mạnh dạn trêu trọc anh, anh mệt nên gạt tay tôi ra rồi ngủ tiếp. Nhớ lại thủa nồng nàn khi mới yêu khiến tôi trằn trọc thức trắng đêm.

Tôi không dám than thở với ai, sợ bị cho là phụ nữ "hồi xuân", bày đặt đòi hỏi. Nhưng thật sự, trong thâm tâm, tôi chỉ mong được yêu thương và trân trọng như một người vợ, người phụ nữ đang trong những năm tháng vẫn còn nhiều khát khao. Có lúc tôi tự hỏi: phải chăng đàn ông sau nhiều năm hôn nhân đều dần coi vợ như một thói quen? Còn phụ nữ, càng lớn tuổi, lại càng mong muốn được sẻ chia, gần gũi hơn?

Tôi chẳng biết phải làm sao để vợ chồng có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Hồng Nhung