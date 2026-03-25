Sếp Volkswagen: 'Hãy học hỏi công nghiệp ôtô Trung Quốc'

NgaCEO của Volkswagen nói rằng các nhà sản xuất ôtô Đức nên học hỏi kế hoạch hóa công nghiệp có kỷ luật của Trung Quốc.

"Người Trung Quốc tiến hành một cách rất có kế hoạch và có những ưu tiên rõ ràng - nó được cấu trúc theo cách tối ưu", Oliver Blume, giám đốc điều hành hãng Đức nói với tờ Bild. Ông thêm rằng điều tích cực ở Trung Quốc là mức độ kỷ luật cao và sự sẵn sàng thực hiện.

Vị CEO cũng chỉ ra sự cạnh tranh gay gắt đối với Volkswagen tại thị trường Trung Quốc, bao gồm "hơn 150 đối thủ cạnh tranh và động lực đổi mới mạnh mẽ".

Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng sự thành công của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc tại châu Âu một phần là nhờ trợ cấp của nhà nước và do đó dẫn đến sự bóp méo cạnh tranh. Khối đã áp thuế nhập khẩu đối với ôtô điện từ Trung Quốc vào tháng 10/2024 và đề xuất giá tối thiểu cho ôtô điện Trung Quốc vào đầu năm 2026.

Oliver Blume, CEO của Volkswagen. Ảnh: VW

Bất chấp cuộc khủng hoảng hiện tại, Blume vẫn nhìn thấy những tia hy vọng. Số lượng đơn đặt hàng tăng đáng kể và các sản phẩm đang được đón nhận tốt. Tuy nhiên, thông điệp vẫn rõ ràng: "Quá trình tái cấu trúc vẫn tiếp tục".

Một thành phần quan trọng của quá trình tái cấu trúc là kế hoạch cắt giảm việc làm: đến năm 2030, khoảng 50.000 việc làm sẽ bị cắt giảm tại Đức. Công ty hiện có 660.000 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó khoảng 280.000 người ở Đức. Bên cạnh việc cắt giảm việc làm, năng lực sản xuất cũng sẽ được xem xét định kỳ.

Blume phủ nhận các kế hoạch cụ thể về việc đóng cửa nhà máy hàng loạt, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh thêm. Ông cho rằng tình trạng dư thừa công suất là một yếu tố chi phí đang gây gánh nặng cho công ty.

Mặc dù đã thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, Blume vẫn cam kết gắn bó với Đức như một địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng cơ cấu chi phí, đặc biệt là về tiền lương và năng lượng, cao hơn so với các quốc gia khác.

Những bất lợi này cần được bù đắp bằng năng suất cao hơn. Đồng thời, Đức sở hữu những thế mạnh như lực lượng lao động lành nghề và một nền công nghiệp hiệu quả cao.

Đồng thời, vị CEO cũng nhận thấy những diễn biến tích cực. Trong ba năm qua, Volkswagen đã đạt được những tiến bộ cơ bản, như về thiết kế, chất lượng và công nghệ.

Mỹ Anh