Sếp Vinasun nói 'có sức chống đỡ cực tốt' trong cuộc đua với Grab, Xanh SM

Lãnh đạo taxi Vinasun nói hãng chịu sức ép cạnh tranh từ các hãng gọi xe công nghệ suốt 10 năm, nhưng đến nay vẫn đứng vững và "còn sức chống đỡ cực tốt".

Phần lớn chất vấn cổ đông dành cho ban lãnh đạo Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) tại phiên họp thường niên sáng 22/4 xoay quanh việc giành lại thị phần từ Grab và XanhSM. Một số cổ đông thẳng thắn cho rằng hãng đang chậm chân trong việc tiếp cận khách hàng trẻ, dẫn đến thị phần rơi dần vào tay đối thủ. Số khác "hiến kế" cho ban lãnh đạo thay đổi cách tiếp thị, chính sách giá và ứng dụng đặt xe để hút khách hàng trở lại.

Trả lời cổ đông, ông Trần Anh Minh - Phó tổng giám đốc Vinasun - nói cuộc đua thị phần với các hãng gọi xe công nghệ đã kéo dài nhiều năm và mức độ cạnh tranh năm sau cao hơn năm trước. Công ty không nao núng trước thực tế này, mà chỉ tập trung vào mục tiêu cao nhất là mỗi năm đều có lãi.

"Từ khi cạnh tranh nổ ra vào 2015 đến nay, thương hiệu này vẫn được giữ vững. Vinasun đang tìm kiếm và lập các dự án kinh doanh mới để đảm bảo sức chống đỡ luôn ở mức cực tốt", ông Minh nói.

Chia sẻ với VnExpress, ông Tạ Long Hỷ - Tổng giám đốc Vinasun - cho biết nhiều thương hiệu truyền thống đã rơi rụng trong cuộc đua thị phần với các hãng gọi xe công nghệ như Grab, Xanh SM. Tín hiệu tích cực là Vinasun vẫn có thể duy trì hoạt động, lên kế hoạch tăng trưởng chậm và chờ thời cơ bứt tốc nhanh.

Ông Tạ Long Hỷ (ngồi giữa) tại phiên họp thường niên sáng 22/4. Ảnh: VNS

Vinasun từng là hãng taxi truyền thống có thị phần thuộc nhóm đầu khu vực phía Nam. Ở giai đoạn đỉnh cao năm 2016, công ty có hơn 17.000 nhân sự (chủ yếu là tài xế) và doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng. Áp lực cạnh tranh với các ứng dụng gọi xe như Grab, Uber thời điểm đó và Xanh SM trong những năm gần đây khiến kết quả kinh doanh của công ty này thụt lùi dần.

Năm ngoái, Vinasun ghi nhận doanh thu 882 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 17 năm. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm phân nửa so với cùng kỳ, còn chưa đầy 40 tỷ đồng.

Trong tài liệu họp cổ đông cuối tháng này, ban lãnh đạo Vinasun nói 2026 vẫn là năm đối mặt nhiều khó khăn, gồm người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và cạnh tranh với đối thủ cùng ngành. Công ty đặt kế hoạch doanh thu nhích nhẹ 2%, lên gần 903 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi sau thuế dự kiến tiếp tục giảm, xuống khoảng 32 tỷ đồng.

Bên cạnh các mảng kinh doanh truyền thống là taxi và vận chuyển khách theo hợp đồng, Vinasun đang tìm cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực vận tải, công nghệ, tiêu dùng và thanh toán. Công ty dự tính đầu tư hơn 300 xe mới trong năm nay, tập trung vào dòng xe hybrid để nâng quy mô đội xe lên khoảng 2.350 chiếc.

Phương Đông