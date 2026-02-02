Sếp doanh nghiệp cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả bị phạt 27 năm tù

TP HCMTòa xác định, các bị cáo vì mục đích tư lợi đã cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả, tiếp tay bán thực phẩm giả, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, nên cần xử lý nghiêm.

Ngày 2/2, sau hơn 2 tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek) 27 năm tù về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Cùng hai tội danh trên, Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) lĩnh 25 năm tù.

Công ty Avatek là đơn vị thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

HĐXX nhận định, các bị cáo giữ vai trò khác nhau trong nhiều công đoạn của quy trình làm giả phiếu kết quả thử nghiệm và tham gia nhiều lần. Mức hình phạt đối với từng bị cáo được xem xét dựa trên số lượng phiếu kiểm nghiệm giả mà người đó thực hiện.

HĐXX tuyên đọc bản án. Ảnh: Trần Quỳnh

100 bị cáo trong vụ án đều phạm tội từ hai lần trở lên. Trong đó, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và 3 bị cáo giữ vai trò Phó giám đốc được xác định phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ, xây dựng quy trình riêng để phát hành phiếu thử nghiệm giả.

"Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gián tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận nên cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe" bản án nêu.

Tòa xác định thêm rằng, trong vụ án này, bị cáo Lượng, Phương vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo cấp dưới cấp giả phiếu kiểm nghiệm và đưa hối lộ cho Nguyễn Nam Khánh. Vì vậy, hai bị cáo này phải chịu trách nhiệm với cao nhất cho toàn bộ hậu quả vụ án, mức án phải nặng hơn.

Bị cáo Hoàng Hữu Lượng tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức, tham gia theo chỉ đạo, không có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ trong việc thực hiện hành vi phạm tội nên trách nhiệm có phần nhẹ hơn.

Riêng bị cáo Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có thời gian công tác tại bộ, có mối quan hệ quen biết với một số cá nhân thuộc các bộ, ngành. Lợi dụng các mối quan hệ này, bị cáo đã tác động, can thiệp trái quy định để trục lợi cá nhân như nội dung vụ án đã nêu.

Nguyễn Nam Khánh phạm tội nhiều lần, đã trục lợi số tiền 2,4 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nộp lại số tiền hưởng lợi, thành khẩn khai báo. Hơn nữa, trong vụ án này, Nam Khánh và vợ đều là bị cáo, đang có con nhỏ nên tòa cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Công ty TSL hoạt động ở lĩnh vực thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm đối với các sản phẩm như thực phẩm, phụ gia, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm... Trong khi đó, Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định, nghiên cứu, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chất lượng hàng hóa.

Phiếu kết quả thử nghiệm do TSL và Avatek phát hành là căn cứ pháp lý và kỹ thuật bắt buộc để doanh nghiệp lập hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng, phục vụ công tác hậu kiểm. Đây cũng là điều kiện bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành sản phẩm.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Bản án xác định, từ năm 2020, bị cáo Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với bị cáo Hồ Thị Thanh Phương phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng các thủ đoạn như không có mẫu kiểm nghiệm hoặc có mẫu nhưng không kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, nhằm thu hút khách hàng, gia tăng lợi nhuận.

Hành vi làm giả phiếu thử nghiệm còn có sự tham gia của các bị cáo là cá nhân thuộc các công ty trung gian, môi giới và các cá nhân môi giới.

Tổng cộng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Đoàn Hữu Lượng cùng các bị cáo là nhân viên đã làm giả 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm, thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên làm giả 190.337 phiếu, thu lợi bất chính 99 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2020, Công ty TSL được các bộ, ngành giao thực hiện kiểm định, kiểm nghiệm nhiều lĩnh vực phục vụ quản lý nhà nước nhưng chưa được cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm. Bị cáo Phương đã thống nhất chủ trương với Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh, thông qua bị cáo Nguyễn Nam Khánh (chồng Linh) đưa hối lộ 3,3 tỷ đồng nhằm xin cấp phép và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Trần Quỳnh

