Sếp bệnh viện 'từ chối' quà nhưng nhắn số tài khoản để doanh nghiệp chuyển tiền

Hà NộiCựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên nói "không câu nệ" quà cáp, nhưng lại yêu cầu công ty dược chi hoa hồng 10-30%, chuyển qua tài khoản của em gái.

Hôm nay, bà Trương Thị Thu Hương, cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên, 56 tuổi, là một trong 18 cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện, cơ sở y tế đang bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ, liên quan việc mua bán thuốc với một số công ty dược.

Tổng số tiền đưa nhận hối lộ trong vụ án được xác định 71 tỷ đồng, trong đó bà Hương nhận nhiều thứ ba, với hơn 10 tỷ đồng. Số tiền này tương đương 18% tổng giá trị thuốc bệnh viện của bà đã mua - 54 tỷ đồng.

Xét hỏi tại tòa hôm nay, HĐXX cho đối chất, phân tích, hỏi bà Hương ít nhất 4 lần mới "đả thông tư tưởng" để bà thừa nhận đây không phải "quà bình thường".

Bị cáo Trương Thị Thu Hương. Ảnh: Danh Lam

HĐXX: Quà trong sáng sao phải chuyển vào tài khoản em gái?

Bà Hương làm giám đốc trong 10 năm 2014-2024, có thẩm quyền quyết định ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán dược liệu. Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm do ông Phạm Văn Cách trong quá trình bán thuốc cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên đã thỏa thuận chi "hoa hồng" cho bà 10-30% mỗi hóa đơn mua bán.

Tại tòa, bà Hương nói quá trình đấu thầu công khai minh bạch, không biết công ty Sơn Lâm là của ai. Đến khi họ trúng thầy, quá trình mua bán thuốc, ông Cách đến thăm và đặt vấn đề, hứa hẹn sẽ có quà cảm ơn. "Tôi nói không câu nệ chuyện đó, miễn là các ông bán thuốc tốt cho viện", bà khai.

Dù vậy, khi người của công ty Sơn Lâm gọi điện thoại bảo sẽ gửi quà, bà vẫn chủ động nhắn cho họ số tài khoản ngân hàng.

Theo nội dung cáo trạng, bà nhận tổng 17 lần, đều qua chuyển khoản, lần ít nhất 5 triệu đồng, lần nhiều nhất hơn một tỷ đồng, còn lại khoảng 500, 700 triệu đồng mỗi lần.

Điển hình, cuối tháng 1/2018, trong hai ngày liền nhau, bà nhận một lần 900 triệu đồng, một lần 684 triệu đồng; hoặc tháng 1/2022, bà nhận một tỷ đồng ngày mùng 5 và ngay hôm sau là 667 triệu đồng.

Bị chủ tọa Đinh Quốc Trí hỏi "hiểu đây là quà gì?", bà Hương không đáp thẳng, trình bày hoàn cảnh khó khăn của đơn vị tự chủ tài chính, trụ sở xuống cấp nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị hỏng hóc... Bà nghĩ công ty dược bán được hàng thì gửi "quà cân đối" cho bệnh viện.

"Theo bị cáo quà gì mà lên đến 1 tỷ 90 triệu một lần? Nếu quà đơn thuần thì có nhiều đến như này không? Trả lời thẳng đi", chủ tọa yêu cầu.

Bà Hương nói giữ nguyên nhận thức đây là quà, nhưng là quà chi chung chứ không hưởng riêng.

Chủ tọa khi này gọi bị cáo Cách, chủ tịch của Sơn Lâm, đứng dậy đối chất "mục đích đưa tiền là gì". Ông Cách đáp rất nhanh "là tiền hoa hồng". Cũng như tất các bệnh viện khác cùng vụ án, ông chi tiền cho bà Hương với mục đích không bị gây khó dễ, khi giao nhận thuốc, thanh toán thuận lợi, chứ không bỗng dưng mang tiền cho ai mà không có mục đích.

"Bị cáo Hương nghe rõ ông Cách khai chưa? Đây là tiền phần trăm hoa hồng không phải là tiền quà", chủ tọa tiếp tục xét hỏi bà Hương.

Lần thứ ba, bà tiếp tục chối: "Tôi chưa bao gờ gây khó khăn cho công ty của anh ấy. Tất cả quá trình bán thuốc, rồi là thanh toán...", bà Hương bị chủ tọa yêu cầu dừng lời và hỏi: "Nếu bị cáo nhận thức là quà trong sáng thì sao không nhận minh bạch bằng tài khoản của mình mà phải gửi nhờ qua tài khoản em gái?".

Cựu giám đốc bệnh viện lấy lý do "em gái làm ngân hàng" nên nhờ rút tiền mặt ra chi tiêu cho bệnh viện cho tiện. Lần thứ tư, các lý luận của bà bị HĐXX truy đến cùng để chỉ ra mâu thuẫn: "Vậy tại sao trong nội dung chuyển khoản, công ty Sơn Lâm không ghi là gửi quà mà lại phải ghi là đặt cọc, cọc mua đất?".

Phiên tòa được điều hành bởi thẩm phán chủ tọa Đinh Quốc Trí. Ảnh: Danh Lam

Nữ bị cáo khi này lúng túng, không trả lời được. "Chính là bị cáo yêu cầu công ty Sơn Lâm phải ghi như thế. Mục đích để che giấu cái khoản tiền này", tòa phân tích. Bà Hương im lặng.

"Lúc Sơn Lâm đưa cho bị cáo thì cũng không nói là tiền quà hay là tiền phần trăm hoa hồng", bà suy nghĩ thoáng chốc rồi đáp. "Tòa vừa gọi ông Cách vừa đối chất rõ thế còn gì nữa, giờ là tòa hỏi nhận thức của bà ấy", chủ tọa kiên nhẫn, song bà Hương lần thứ 5 vẫn chối, nói "không chủ động đề xuất".

"Bị cáo không chủ động đưa ra nhưng có chấp nhận cái phần trăm hoa hồng đó", tòa nói. Nữ giám đốc cuối cùng thừa nhận "đã biết sai", nhận thức đó là tiền hối lộ, không phải quà.

Mang tiền nhận hối lộ đi nấu cơm từ thiện

Dù nhận tiền vào tài khoản cá nhân, bà Hương khẳng định chỉ "giữ hộ" bệnh viện để chi cho công việc chung, trong đó là "nguồn xã hội hóa" phục vụ xây mới bệnh viện cũ kỹ lâu năm đang quá tải, quy mô chỉ 100 giường. Theo bà, để được duyệt dự án trụ sở mới, bệnh viện phải có tiền đối ứng, "nếu không thì nguồn vốn trung ương cấp cho sẽ bị điều sang đơn vị khác".

Khi có tiền này của Sơn Lâm, bà trao đổi với kế toán và biết nếu nhận qua tài khoản chính thức của bệnh viện thì sẽ trở thành ngân sách, không thể giữ lại để làm nguồn xã hội hóa xây bệnh viện. "Bị cáo do đó cầm tiền mang tính chất là giữ hộ cơ quan thôi. Tôi biết là cũng đã sai nhưng mà cũng không biết làm thế nào", bà nói tại phiên tòa.

Ngoài ra, tiền này bà cũng đã chi vào dự án xây dựng lại nhà xe và căng tin cho viện. Các khoản này theo bà được ghi chép theo dõi chặt chẽ, còn một số khoản không thể lấy hóa đơn chứng từ như đi làm từ thiện, hỗ trợ công đoàn, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân, các chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm, công tác đào tạo khoa học kỹ thuật hoặc sửa chữa trang thiết bị phục vụ bệnh nhân.

Bà Hương được VKS ghi nhận giai đoạn điều tra đã nộp lại 6 tỷ đồng.

HĐXX đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam