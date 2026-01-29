Sếp bệnh viện khai 'không có nhu cầu' nhận hối lộ 47 tỷ đồng của hãng dược

Hà NộiBị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng, cựu viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM nói "không có nhu cầu", vì có khả năng kiếm tiền, thời sinh viên đã thu nhập 60 triệu/tháng.

Cựu viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc, 45 tuổi, là bị cáo cuối cùng trả lời xét hỏi của TAND Hà Nội trong chiều 28/1. Ông bị cáo buộc nhận hối lộ 47 tỷ đồng từ chủ hãng dược Sơn Lâm - bị cáo Phạm Văn Cách.

Đây là tiền hoa hồng hãng dược chi cho ông Lộc khi bán dược liệu cho viện. 61 lần nhận hối lộ, ông đều chỉ đạo trợ lý Phạm Văn Chuân đi cầm thay.

Tại phần xét hỏi ngay trước ông Lộc, ông Cách và ông Chuân đều xác nhận có sự việc như truy tố, hơn nữa còn dùng ám hiệu tiếng lóng để che đậy giao dịch mờ ám này.

Đến lượt mình, ông Lộc gây chú ý ngay từ những lời đầu tiên khi phê bình HĐXX "vi phạm nguyên tắc tố tụng", cho rằng tòa không phổ biến quyền của bị cáo trong phần thủ tục. Ông nói sẽ không trả lời bất cứ câu nào.

Một số luật sư ngồi ở hàng ghế đầu nhắc: "Tòa có phổ biến rồi, anh không để ý à?". Chủ tọa Đinh Quốc Trí ổn định trật tự và đề nghị đại diện VKS xác nhận HĐXX đã phổ biến nội dung này trong phần thủ tục chưa. Kiểm sát viên sau đó cho hay tòa đã thực hiện đầy đủ, có thể khi đó bị cáo không chú tâm.

"Thế giờ tôi là bị cáo, không phải bị can đúng không? Vậy tôi giữ quyền của mình là không trả lời bất cứ câu hỏi gì", cựu viện trưởng Lộc nói.

"Nghĩa là anh không trả lời câu hỏi của tòa, viện kiểm sát và cả các luật sư đúng không?", chủ tọa làm rõ. Bị cáo đáp "không phải không trả lời mà là giữ quyền im lặng".

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Nhưng ngay khi tòa trích đọc lời khai tại giai đoạn điều tra, ông Lộc lại xin nói, diễn giải gần 10 phút về việc "tại sao muốn nói, tại sao không thể nói".

"Giai đoạn điều tra, có những sự việc 'rất tế nhị' liên quan hoạt động của các cơ quan và cá nhân nên không thể khai báo hết. Lời khai khi điều tra chỉ đúng giai đoạn đó", ông Lộc nói đã đợi hơn 420 ngày để được đứng đây trình bày nhưng quyết định không nói nữa vì không thấy kiểm sát viên từng lấy lời khai mình ở đây.

"Anh ấy đáng lẽ theo luật phải có mặt ở đây để trả lời các câu hỏi của tôi", cựu viện trưởng nói.

Chủ tọa cho hay bị cáo đang có nhầm lẫn về quyền của mình, vì kiểm sát viên duy trì công tố ở phiên tòa chứ không phải để trả lời bị cáo. Chủ tọa hỏi: "Chốt lại, bị cáo có trình bày không để tòa công bố nốt bút lục lời khai".

Ông Lộc phàn nàn thêm 5 phút về luật tố tụng, rồi quyết định sẽ "nói hết mọi chuyện".

Cựu viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM Huỳnh Nguyễn Lộc. Ảnh: Danh Lam

"Nhận tiền thụ động"

Ông Lộc nói 10 phút vẫn chưa trúng nội dung chính cần trả lời nên HĐXX ngắt lời để hỏi về thỏa thuận hoa hồng.

Trước việc ông Cách khai viện trưởng chủ động đưa ra mức hoa hồng 20-25%, ông Lộc phủ nhận: "Không có thỏa thuận chi hoa hồng gì ở đây. Nói chi hoa hồng là đặt điều, vu khống".

Trong lời khai tại phiên tòa, ông Cách luôn nói "chủ động chi 71 tỷ tiền hoa hồng để không bị làm khó" nhưng theo viện trưởng Lộc, có nhiều người như mình lâm vào cảnh "nhận tiền thụ động".

Ông Lộc giải thích "không có nhu cầu nhận hối lộ, không quan trọng chuyện tiền" vì ngay từ thời sinh viên đã kiếm được 50-60 triệu mỗi tháng từ nghề nghiệp.

Song sau nhiều phân trần, ông thừa nhận có cầm tiền của ông Cách nhưng là để hỗ trợ bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19, mua trang thiết bị. Ông xác định "nhận hỗ trợ như thế không sai".

Các luật sư tại tòa. Ảnh: Danh Lam

"Vậy là bị cáo thừa nhận có nhận tiền của Công ty CP dược Sơn Lâm, thông qua bị cáo Chuân?", tòa hỏi. Ông Lộc sửa lời: "Tôi đâu có nhận, đây là tiền anh Cách đưa cho anh Chuân. Tôi chỉ yêu cầu anh Chuân đi lấy về, cho vào quỹ chống dịch".

Bị cáo coi đây là hình thức ủng hộ cho cộng đồng và đoàn thể, không vi phạm nguyên tắc pháp luật vì tiền được chuyển vào tài khoản của các đoàn thể. Song ông nói con số 47 tỷ bị cáo buộc là không có cơ sở, thực tế chỉ 13-14 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tháng 9/2021, viện trưởng Lộc đã ủng hộ 41 tỷ đồng vào tài khoản của Hội Đông y TP HCM cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có 14 tỷ là tiền "nhận thụ động" của ông Cách, còn lại là tiền riêng của ông.

HĐXX yêu cầu ông chứng minh số "tiền riêng" này từ đâu mà có song ông Lộc nói đây là phần "nhạy cảm" không muốn khai tại cơ quan điều tra, "còn tòa muốn biết tí nữa tôi nói cho mà biết".

Thái độ của ông Lộc bị chủ tọa nghiêm khắc nhắc nhở: "Tòa không có nhu cầu biết, khai hay không là quyền của bị cáo và bị cáo phải có thái độ nghiêm túc".

Ông Lộc khẳng định rất nghiêm túc và "báo cáo luôn" đó là tiền vận động được của một số bạn thân cư trú ở nước ngoài. Do nhiều lần giúp tư vấn dự án và kiến thức công việc chuyên ngành, ông được họ tặng 10 tỷ đồng, lúc dịch bệnh cần thì mang ra dùng.

Ông cũng bày tỏ tự hào khi số tiền được sử dụng đúng mục đích, có ích, 3 bệnh viện dã chiến do ông trực tiếp chỉ huy không có ca tử vong nào suốt 7 tháng dịch.

Hôm nay, HĐXX đang tiếp tục làm việc.

Thanh Lam