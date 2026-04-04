Selavia hướng đến mô hình đô thị nghỉ dưỡng gắn với bản sắc Việt

TTC Phú Quốc công bố triết lý phát triển dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa Việt của Selavia tại Nam Phú Quốc, trong sự kiện ngày 2/4.

Khác với các mô hình phát triển thuần nghỉ dưỡng, Selavia hướng đến việc tổ chức không gian sống và trải nghiệm theo chiều sâu văn hóa, nơi yếu tố bản sắc trở thành trục xuyên suốt trong quy hoạch, kiến trúc và hệ sinh thái vận hành.

Dự án có quy mô 289,88 ha, tọa lạc tại Vịnh Đầm - Nam Phú Quốc, một trong những khu vực còn duy trì hệ sinh thái tự nhiên đa tầng với lợi thế hơn 2 km mặt tiền biển cùng địa hình phong phú. Theo chủ đầu tư, đây là tiền đề cho việc phát triển một đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, bài bản và bền vững.

Công ty cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc) tổ chức sự kiện kick-off (ra quân) Selavia tại GEM Center, thu hút sự tham gia của hơn 500 khách mời. Ảnh: TTC Phú Quốc

Trong khuôn khổ chương trình, TTC Phú Quốc giới thiệu tổng thể hệ sinh thái Selavia, phát triển dựa trên 4 trụ cột chính gồm thiên nhiên, văn hóa - nghệ thuật, giải trí - thể thao biển và ẩm thực. Bốn trụ cột này được tích hợp trong quy hoạch tổng thể nhằm hình thành điểm đến đa trải nghiệm cho cư dân, du khách và nhà đầu tư.

Dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn, thiết kế và vận hành trong nước, quốc tế như Big Four (tư vấn chiến lược), Kume Design Asia (thiết kế kiến trúc), Royal HaskoningDHV (quy hoạch), The Ascott Limited (vận hành), CBRE (tư vấn và quản lý bất động sản), cùng các nhà thầu xây dựng (Coteccons, Đại Tín, Central, Hòa Bình) và ngân hàng lớn (BIDV, OCB, Sacombank, Vietcombank, MB Bank).

Chủ đầu tư cho rằng hệ sinh thái đối tác này góp phần đảm bảo tiêu chuẩn phát triển dự án, đồng thời tăng mức độ tin cậy trên thị trường trong giai đoạn triển khai.

Ông Nguyễn Thanh Ngữ, Chủ tịch HĐQT TTC Phú Quốc nhấn mạnh định hướng phát triển Selavia theo hướng bền vững, lấy bản sắc làm nền tảng cốt lõi.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Ngữ, Chủ tịch HĐQT TTC Phú Quốc cho biết, doanh nghiệp định hướng Selavia như một đô thị nghỉ dưỡng gắn với yếu tố văn hóa, trong đó bản sắc Việt được thể hiện qua kiến trúc, cảnh quan và trải nghiệm sống. Theo ông, dự án hướng tới việc hình thành điểm đến có khả năng lưu trú dài ngày, đồng thời góp phần bổ sung cách tiếp cận phát triển theo hướng bền vững cho khu vực Nam Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Chủ đầu tư cũng thực hiện nghi thức kick-off tại sự kiện, đánh dấu sự hợp tác với các đại lý chiến lược. Các hoạt động trình diễn, nghi thức ra quân và phần tương tác tạo động lực cho lực lượng kinh doanh bước vào giai đoạn tiếp cận thị trường.

Selavia được kỳ vọng là mảnh ghép bổ sung với định hướng phát triển nhấn mạnh yếu tố trải nghiệm và bản sắc. Dự án hướng đến xây dựng không gian nơi thiên nhiên, văn hóa và đời sống hiện đại giao thoa, qua đó góp phần định hình cách tiếp cận phát triển bền vững cho khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

Song Anh