Seiberian Wellness đạt Top 10 Thương hiệu Vàng chất lượng quốc tế 2023

Giải thưởng do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp tổ chức tại TP HCM, ngày 6/5.

Ban tổ chức dựa trên các yếu tố về tuân thủ pháp luật, tính sáng tạo, sự phát triển, đầu tư cho thương hiệu và quản trị thương hiệu để làm tiêu chí bình chọn. Các yếu tố khác như chất lượng và an toàn của sản phẩm, dịch vụ; trách nhiệm với cộng đồng cùng sự đánh giá từ người tiêu dùng về việc trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ cùng được xem xét.

Siberian Wellness vượt qua vòng bình chọn một tháng xét duyệt. Nhãn hàng được vinh danh tại hạng mục Top 10 Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế 2023. Đây là lần đầu tiên Siberian Wellness nộp hồ sơ xét duyệt.

Đại diện Siberian Wellness vinh dự nhận giải Thương hiệu Vàng Chất lượng quốc tế 2023.

Phát biểu tại lễ nhận giải, bà Phan Thị Minh Hiếu - Giám đốc Marketing khu vực Đông Nam Á của Sibeian Wellness, cho biết, giải thưởng là sự công nhận của người tiêu dùng, cơ quan chức năng đối với chất lượng sản phẩm Siberian Wellness. Chính sự tin yêu của khách hàng là động lực để Siberian Wellness không ngừng nỗ lực nhằm mang đến những điều tốt đẹp nhất. "Chúng tôi rất tự hào khi là 1 trong 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất được vinh danh trong chương trình này", bà Hiếu nói.

Thương hiệu Vàng Chất lượng Quốc tế là chương trình tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp uy tín, xây dựng thương hiệu mạnh để tạo động lực cho doanh nghiệp sáng tạo, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh hướng đến sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Siberian Wellness có hệ sinh thái sản phẩm phong phú, đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau. Từ sản phẩm dinh dưỡng cho người tập luyện thể thao, hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe hay đáp ứng nhu cầu làm đẹp từ cơ bản đến chuyên sâu. Các sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu tinh sạch như thảo mộc tự nhiên từ Siberi, không chứa chất bổ sung tổng hợp hoặc phụ gia công nghệ trong sản xuất như: aerosil, stearat magnesium, stearat calcium, sulfat, phthalates, paraben...

Sản phẩm của Siberian Wellness sản xuất từ nguyên liệu sạch và đa dạng.

Bên cạnh nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng cao, Siberian Wellness luôn tích cực triển khai các hoạt động hướng tới môi trường. Trong đó, có việc ứng dụng "công nghệ xanh" trong hoạt động sản xuất từ bao bì, đóng gói đến dây chuyền sản xuất nhằm giảm ảnh hưởng trong sản xuất tới môi trường. Một chuỗi chương trình Siberian Wellness hướng tới cộng đồng được triển khai như: Dự án Eco project - Phủ xanh 100 hec-ta rừng trên toàn thế giới, dự án "The Herb Hunters" (Người săn tìm cây thuốc) nhằm nêu cao nhận thức về những nguy cơ đối với môi trường dưới tác động của phát triển công nghiệp; dự án "Help to Save Snow Leopards!" (bảo vệ loài báo tuyết); và dự án "Siberian Health Gardens" (Những khu vườn Siberian Heath)...

Siberian Wellness là thương hiệu hơn 60 năm tuổi, có trụ sở tại Nga, gia nhập thị trường Việt Nam đến nay hơn 10 năm. Để biết thêm thông tin về doanh nghiệp, tìm hiểu tại đây.

(Nguồn và ảnh: Siberian Wellness)