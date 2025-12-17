Sedan cỡ B tháng 11: Vios tiếp tục lập đỉnh, City bám sát phía sau

Sedan cỡ B tháng 11 đạt doanh số cao nhất năm, Toyota Vios chạm đỉnh doanh số, Honda City áp sát trong cuộc đua dẫn đầu.

Doanh số sedan cỡ B trong tháng 11 đạt 4.507 xe, tăng hơn 14% so với tháng 10 và là mức cao nhất kể từ đầu năm. Sức mua cải thiện rõ rệt vào giai đoạn cuối năm, đặc biệt với hai mẫu xe dẫn đầu là Toyota Vios và Honda City.

Cụ thể, Vios bán ra 1.554 xe trong tháng 11, lập đỉnh doanh số mới kể từ đầu năm, vượt mức kỷ lục cũ thiết lập trong tháng 10 (1.402 xe). Kết quả này giúp Vios tiếp tục giữ vị trí số một phân khúc và nới rộng khoảng cách với các đối thủ nếu tính lũy kế 11 tháng.

Trong khi đó, City bám sát phía sau với 1.550 xe, chỉ kém Vios 4 xe trong tháng 11. Doanh số của mẫu sedan Honda tăng hơn 260 xe so với tháng trước, phản ánh sức mua cải thiện rõ rệt vào giai đoạn gần cuối năm. Khoảng cách sít sao giữa City và Vios cho thấy cuộc đua ở nhóm dẫn đầu phân khúc trở nên gay cấn hơn trong những tháng cuối, khi City liên tục duy trì nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu tính lũy kế 11 tháng, City vẫn đứng sau Vios với khoảng cách vài nghìn xe.

Hyundai Accent đứng thứ ba với 656 xe, tăng nhẹ so với tháng 10 (609 xe). Dù ghi nhận mức tăng trưởng dương trong tháng 11, doanh số của Accent vẫn thấp hơn đáng kể so với hai mẫu xe dẫn đầu phân khúc. Trong bối cảnh Vios và City cùng tăng trưởng mạnh, khoảng cách giữa Accent và nhóm trên tiếp tục bị nới rộng, cho thấy mẫu sedan của Hyundai chưa theo kịp nhịp bứt tốc của các đối thủ Nhật Bản ở giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ở nhóm dưới, Mazda2 đạt 591 xe, cải thiện đáng kể so với tháng trước, duy trì vị trí ổn định ở nhóm giữa phân khúc. Mitsubishi Attrage bán được 123 xe, trong khi Kia Soluto chỉ đạt 33 xe, tiếp tục nằm ở nhóm cuối phân khúc. Doanh số của các mẫu xe này không có nhiều biến động trong những tháng qua.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Bước vào giai đoạn cuối năm, thị trường ôtô nói chung và phân khúc sedan cỡ B nói riêng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về sức mua, khi nhu cầu mua xe phục vụ đi lại, kinh doanh và chuẩn bị cho năm mới tăng lên. Bên cạnh yếu tố mùa vụ, các chương trình ưu đãi từ hãng và đại lý tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu, giúp doanh số toàn phân khúc duy trì đà tăng.

Với diễn biến hiện tại, sedan cỡ B được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động trong tháng cuối cùng của năm, dù cục diện cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu nhiều khả năng không thay đổi.

Hồ Tân