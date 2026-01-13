Sedan cỡ B năm 2025: Vios vững ngôi đầu, City cướp vị trí của Accent

Vios tiếp tục dẫn đầu sedan hạng B trong năm 2025, City vươn lên thay Accent, giữa bối cảnh toàn phân khúc sụt giảm trong 2025.

Kết thúc tháng 12/2025, tổng lượng xe sedan cỡ B bán ra trong năm đạt 38.939 xe, giảm khoảng 16% so với năm 2024. Trong đó, Toyota Vios bán ra 13.424 xe, là mức cao nhất phân khúc. Honda City xếp thứ hai với 10.899 xe, trong khi Hyundai Accent tụt xuống thứ ba với 7.088 xe. Các mẫu còn lại gồm Mazda2 đạt 5.465 xe, Mitsubishi Attrage 1.740 xe và Kia Soluto 323 xe.

Không giống những năm trước, Vios 2025 không thắng nhờ giai đoạn bùng nổ doanh số ở cuối năm, mà nhờ duy trì doanh số cao và đều trong phần lớn thời gian. Từ tháng 5 đến tháng 12, Vios hầu như luôn bán trên 1.000 xe mỗi tháng, riêng tháng 12 đạt 1.972 xe, mức cao nhất trong năm.

Trong 2025, Vios dẫn đầu 8 trên 12 tháng, các tháng cao điểm cuối năm như tháng 10, 11 và 12 tiếp tục ghi nhận Vios dẫn đầu, cho thấy Vios vẫn là lựa chọn ưu tiên trong phân khúc khi người dùng tăng mua sắm. Tuy vậy, tổng doanh số 13.424 xe của Vios vẫn thấp hơn năm 2024, khi mẫu sedan này bán hơn 14.000 xe, phản ánh sức mua toàn phân khúc đang thu hẹp.

Honda City thay thế Hyundai Accent trở thành đối thủ bám sát nhất Vios trong năm 2025. Với 10.899 xe, City tạo ra cuộc đua song mã rõ rệt ở nhiều thời điểm. Mẫu sedan của Honda có sức bật mạnh ở các tháng cao điểm, đặc biệt trong nửa sau năm khi liên tục đạt trên 1.000 xe mỗi tháng, và kết thúc năm với 1.685 xe trong tháng 12. Khoảng cách giữa City và Vios ở nhiều thời điểm chỉ còn vài trăm xe. So với năm 2024, doanh số City gần như đi ngang.

Trái với vị thế đối trọng của Vios trong năm 2024, Hyundai Accent năm 2025 suy giảm rõ rệt. Với 7.088 xe, Accent chỉ đạt hơn một nửa doanh số của Vios, và kém City hơn 3.800 xe. So với năm 2024, doanh số năm 2025 đã giảm gần một nửa. Sau giai đoạn đầu năm còn bám sát, doanh số Accent giảm mạnh từ giữa năm, đặc biệt trong quý III khi có những tháng chỉ đạt 300-500 xe. Dù có sự phục hồi nhẹ vào cuối năm, Accent không còn giữ được thế kèn cựa ngôi đầu như 2024.

Ở nhóm dưới, Mazda2 tiếp tục duy trì vị trí ở nhóm giữa phân khúc với 5.465 xe. So với năm 2024, doanh số Mazda2 tăng nhẹ, cho thấy mẫu sedan này duy trì được tệp khách hàng riêng dù thị trường chung suy giảm. Mẫu xe của Mazda không tham gia cuộc đua doanh số với Vios hay City nhưng vẫn giữ nhịp bán ổn định, nhất là trong các tháng cuối năm. Trong khi đó, Mitsubishi Attrage và Kia Soluto gần như đứng ngoài cuộc chơi khi tổng doanh số cả năm chỉ ở mức dưới 2.000 xe, suy giảm mạnh so với năm trước.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

So với năm 2024, thị trường sedan cỡ B năm 2025 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt về phía các mẫu xe Nhật. Vios vẫn giữ vai trò "xe quốc dân" nhờ độ phủ rộng và sức mua tốt, trong khi City vươn lên thành đối trọng trực tiếp, Mazda2 có lượng khách hàng tuy ít nhưng tăng ổn định. Ngược lại, các mẫu sedan Hàn như Accent, Soluto mất dần lợi thế.

Hồ Tân