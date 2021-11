Second home tại Bình Thuận nhiều lực đẩy từ hạ tầng

Việc rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến Bình Thuận và hai sân bay đang triển khai đã khiến sản phẩm second home tại Kê Gà thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Nhu cầu đi nghỉ ngắn ngày

Một khảo sát năm 2018 về xu hướng du lịch toàn cầu do tổ chức thẻ visa thực hiện chỉ ra, có đến 74% người Việt chuộng du lịch ngắn ngày Với khoảng thời 2 ngày một đêm cho mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, những địa điểm nghỉ dưỡng, du lịch nằm cách TP HCM dưới 2 giờ lái xe thường được lựa chọn để tiết kiệm thời gian và tối ưu trải nghiệm

Theo khảo sát của hội đồng tư vấn du lịch (TAB), hơn 60% người dân cho biết, họ ưa chuộng du lịch ngắn ngày bằng xe tự lái tại các điểm cách TP HCM trong phạm vi dưới 200km.

Số lượng kỳ nghỉ ngắn ngày chiếm áp đảo đã thúc đẩy sự nở rộ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và trào lưu second home tại các thị trường liền kề TP HCM như Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Phát triển second home cách trung tâm kinh tế lớn dưới 2 giờ lái xe cũng là xu hướng của thế giới. Nhìn sang nước láng giềng Thái Lan, thủ phủ second home nổi tiếng là bãi biển Hua Hin cách thủ đô BangKok gần 200km. Trong khi đó, thiên đường second home của Mỹ tọa lạc tại Hamptons, nơi cách New York 160km về hướng Đông.

Khu đô thị Thanh Long Bay đón đầu làn sóng tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng tại Kê Gà

Hạ tầng giao thông thúc đẩy bất động sản Kê Gà

Sự hiện diện của tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết cùng kế hoạch xây dựng và nâng cấp hai sân bay Long Thành và sân bay Phan Thiết đang giúp Kê Gà của Bình Thuận có lợi thế phát triển mô hình second home và bất động sản nghỉ dưỡng.

Cụ thể, với vị trí nằm giữa TP HCM và Phan Thiết, quãng đường từ TP HCM tới Kê Gà dài khoảng 160 -170km và đến Mũi Né - Phan Thiết dao động từ 220 đến 230 km. Theo tính toán, khi cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết có điểm cuối là xã Hàm Kiệm (Hàm Thuận Nam) hoàn thiện sẽ nối liền với cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây tạo thành dải cao tốc xuyên suốt dài 155km.

Như vậy, thời gian kết nối từ TP HCM tới Kê Gà sẽ được rút ngắn chỉ còn gần 2 giờ di chuyển, tới Phan Thiết Mũi Né mất khoảng 2,5-3 giờ. Với lợi thế vị trí, giới đầu tư đánh giá Kê Gà sẽ là điểm đến mới cho xu hướng second home, đồng thời sẽ đón dòng du khách dồi dào, nghỉ dưỡng thường xuyên vào cuối tuần ngay khi cao tốc hoàn thiện.

Cũng trong mạng lưới đường bộ, Kê Gà còn là đầu mối của hai tuyến đường ven biển ĐT 719 và ĐT 719B, đang thi công, dự kiến hoàn thiện trong đầu năm 2023. Đây là hai tuyến chính kết nối liên vùng các điểm du lịch tỉnh Bình Thuận tạo ra sự liên kết trong trải nghiệm của du khách. Với vị trí nằm giữa trung tâm Bình Thuận, Kê Gà có lợi thế khi dễ dàng tiếp cận những điểm du lịch nổi danh nhất tỉnh trong thời gian 15 – 45 phút.

Dự án Thanh Long Bay trải dài trên 1,7km ven biển Kê Gà. Ảnh: Nam Group

Không chỉ thắng thế đường bộ, về hàng không, Kê Gà cũng có vị trí thuận lợi khi cách sân bay Quốc tế Long Thành 1 giờ và cách sân bay Phan Thiết 30 phút di chuyển. Sự xuất hiện của các sân bay này đã giúp Bình Thuận nói riêng và Kê Gà nói chung tăng khả năng đón du khách đến từ các tỉnh phía Bắc và khách quốc tế.

Trong báo cáo xu hướng toàn cầu về sở hữu và cho thuê ngôi nhà thứ hai (second home), Savills chỉ ra, có đến 45% khách hàng mua với mục đích vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê lại trong thời gian không sử dụng. Trung bình, các chủ nhân second home có khả năng nắm giữ sản phẩm trong 25 năm và chỉ có 8% người được khảo sát bán lại.

Điều này cho thấy, đầu tư second home ven biển có nhiều tiềm năng trong tương lai. Tại Kê Gà, Bình Thuận, Thanh Long Bay là một trong số dự án thu hút sự quan tâm của thị trường.

Dự án này phát triển theo mô hình "all – in – one" trên quy mô 90ha tích hợp 12 phân khu chức năng cùng hơn 1.000 tiện ích phục vụ đủ mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng đến thể thao biển. Dự án hướng trực diện đến phát triển theo mô hình thể thao biển, phù hợp với định hướng trở thành trung tâm thể thao biển Quốc gia của Bình Thuận năm 2025.

Cầu Ngân Hà - Một trong những công trình sẽ trở thành biểu tượng tại Thanh Long Bay. Ảnh: Nam Group

Chủ đầu tư Thanh Long Bay cho biết với sự đầu tư bài bản cùng nhiều trải nghiệm tiện ích thú vị sẽ giúp dự án thu hút được đông đảo du khách khi đến với Kê Gà. Nhờ đó, second home tại đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của khách hàng mà còn giúp nhà đầu tư thu lợi nhuận từ việc cho thuê. Ngoài ra, các loại hình sản phẩm linh hoạt khác trong dự án như nhà phố biển sẽ tối ưu thêm dòng lợi nhuận từ các hoạt động thương mại, buôn bán...

Yên Chi