SeaHoldings hợp tác ACB bảo lãnh, tài trợ dự án The Pearl Riverside

Cụ thể, ACB sẽ bảo lãnh cho The Pearl Riverside (Bến Lức, Long An) và cung cấp các gói vay cho khách hàng với thời hạn tối đa 15 năm, mức vay tối đa lên đến 70% cùng lãi suất ưu đãi. Người mua cũng sẽ được SeaHoldings hỗ trợ 100% lãi suất đến 6 tháng kể từ sau thời điểm có thông báo bàn giao nhà. Bên cạnh đó là chính sách ân hạn nợ gốc trong 12 tháng, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị sản phẩm và được miễn thanh toán nợ gốc trong một năm hoặc đến lúc nhận nhà.

Ngân hàng ACB hợp tác cùng Công ty CP Bất động sản SeaHoldings về việc bảo lãnh và hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua dự án The Pearl Riverside.

Ông Trần Hiền Phương - Tổng giám đốc SeaHoldings cho biết, thông qua hợp tác này, khách hàng có thể yên tâm về quyền lợi khi mua sản phẩm tại The Pearl Riverside. Doanh nghiệp này cam kết cố gắng thực hiện những thủ tục pháp lý minh bạch, hợp tác cùng những ngân hàng có năng lực nhằm giúp khách hàng thấy hài lòng và có niềm tin vào chủ đầu tư.

Việc hợp tác giữa SeaHoldings và ACB góp phần đảm bảo năng lực, uy tín của chủ đầu tư và khu nhà phố The Pearl Riverside. Đồng thời việc ngân hàng bảo lãnh cũng góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sẽ diễn ra đúng như cam kết của chủ đầu tư.

Song song đó, đại diện từ ngân hàng ACB cho biết nhà băng này đánh giá cao tiềm năng của The Pearl Riverside. Dự án sở hữu những ưu điểm về vị trí đắc địa ngay trung tâm thị trấn Bến Lức, nơi có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, trở thành đô thị vệ tinh của TP HCM. Khu nhà phố, biệt thự còn có pháp lý đầy đủ khi đã có giầy phép bán hàng, giấy phép xây dựng, quy hoạch 1/500.

Niềm tin vào năng lực và kinh nghiệm phát triển dự án của SeaHoldings cũng là một phần nguyên nhân thúc đẩy việc bảo lãnh, tài trợ cho dự án của ngân hàng ACB. Mục tiêu của ngân hàng là mang đến những chính sách hỗ trợ tạo sự yên tâm cho người mua nhà và giúp cho The Pearl Riverside trở thành dự án có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Đồng thời đại diện của ngân hàng này cũng thể hiện sự lạc quan về đà tăng trưởng thị trường trong thời gian tới, sau khi Covid-19 qua đi.

Phối cảnh tổng thể khu nhà phố ven sông The Pearl Riverside.

Hiện tại SeaHoldings tập trung thực hiện những công đoạn cuối cùng để hoàn thành công viên ven sông The Pearl River Park rộng 5.500 m2 với nhiều tiện ích phục vụ cho cuộc sống của cư dân. Theo kế hoạch, trong tháng 7 tới, chủ đầu tư này sẽ khai trương công viên ven sông, sau đó tiếp tục xây dựng nhà mẫu và Clubhouse, cam kết giao nhà vào cuối năm 2020.

Khu compound The Pearl Riverside có quy mô 250 sản phẩm nhà phố, biệt thự, do SeaHoldings triển khai, hướng đến gia đình nhiều thế hệ, doanh nhân, chuyên gia muốn tìm một nơi an cư sang trọng, đẳng cấp, môi trường sống xanh mát và an ninh. Tại đây, cư dân có thể tận dụng không gian xanh sông Vàm Cỏ cho các hoạt động như ngắm cảnh, câu cá, đi du thuyền, cano...

Sàn ngắm cảnh tại bến du thuyền trong công viên ven sông của The Pear Riverside.

Độ phủ xanh cao tại công viên, đường nội bộ và trên từng công trình giúp khu dân cư có bầu không khí trong lành, giúp tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho cư dân. Khu compound còn tạo trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng khi sở hữu loạt tiện ích như tòa nhà thương mại - dịch vụ, condotel, nhà hàng, siêu thị mini, Clubhouse tích hợp phòng gym, hồ bơi, trường học tiêu chuẩn quốc tế... Việc di chuyển từ The Pearl Riverside đến trung tâm TP HCM cũng thuận tiện khi chỉ mất từ 30 đến 40 phút qua các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Minh Anh