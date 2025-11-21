Seagate và QNAP cung cấp giải pháp lưu trữ cho doanh nghiệp

Giải pháp lưu trữ tích hợp từ biên đến đám mây (Edge-to-Cloud) của Seagate và QNAP giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống lưu trữ linh hoạt, tăng tính bảo mật.

Nhiều doanh nghiệp hiện nay không chỉ lưu trữ các văn bản, hình ảnh hay video, mà mở rộng hệ thống phức tạp như AI, giải pháp video thông minh, IoT... khiến lượng dữ liệu tăng gấp nhiều lần. Khi sử dụng các ổ cứng cũ, hệ thống NAS đơn lẻ hoặc mô hình sao lưu rời rạc, có thể dẫn đến các hạn chế trong quá trình vận hành như: hệ thống quá tải, tốc độ đọc/ ghi không đáp ứng nhu cầu, chi phí mở rộng, bảo trì cao.

Giải pháp lưu trữ Seagate và QNAP cho doanh nghiệp hiện đại. Ảnh: QNAP

Đại diện Seagate và QNAP cho biết, giải pháp truyền thống trên tiềm ẩn rủi ro mất dữ liệu, gián đoạn hoạt động, việc quản lý dữ liệu phân tán ở nhiều chi nhánh sẽ khiến doanh nghiệp khó đồng bộ, kiểm soát hạ tầng lưu trữ. Giải pháp Edge-to-Cloud được kỳ vọng giải bài toán xây dựng hệ thống lưu trữ cho doanh nghiệp, trong bối cảnh cơ sở dữ liệu ngày càng mở rộng, cần tính linh hoạt và bảo mật cao.

Cụ thể, giải pháp trên hứa hẹn đáp ứng các tiêu chí: hiệu năng cao, bảo mật toàn diện, khả năng mở rộng và chi phí tối ưu. Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ khối lượng lớn, Seagate phát triển dòng Exos Enterprise HDD (ENT) với các dung lượng từ 16 TB đến 30 TB. Dòng Exos HDD này được thiết kế cho môi trường doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu, vận hành 24/7 với độ bền cao và hiệu suất ổn định.

Dòng ổ cứng Seagate Exos Enterprise doanh nghiệp được thiết kế cho môi trường vận hành 24/7, dung lượng từ 16 TB đến 30 TB. Ảnh: Seagate

Gần đây, Seagate cũng công bố việc đưa vào kênh thương mại dòng Exos M và Exos x24 đến 30 TB, công nghệ Mozaic 3+ và HAMR (heat-assisted magnetic recording) hỗ trợ mật độ lưu trữ cao hơn. Với dòng Seagate Exos Enterprise 16 TB – 30 TB, doanh nghiệp có thể tích hợp ổ cứng dung lượng lớn, không cần sử dụng quá nhiều ổ vật lý, giúp tối ưu không gian và giảm chi phí đầu tư ban đầu.

"Dòng sản phẩm này mang lại hiệu suất ổn định, đáp ứng tốt các tác vụ xử lý dữ liệu nặng trong môi trường doanh nghiệp như AI, Cloud hay hệ thống phân tích video. Công nghệ mã hóa tích hợp sẵn giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong suốt quá trình lưu trữ và truyền tải", đại diện Seagate nói. "Exos ENT cho phép mở rộng dung lượng linh hoạt, giúp doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp hệ thống khi nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng".

QNAP đóng vai trò trung tâm điều hành, giúp doanh nghiệp quản lý và bảo vệ dữ liệu. Ảnh: QNAP

Ngoài ổ cứng mạnh, QNAP NAS hợp tác Seagate tạo giải pháp tích hợp để quản lý, sao lưu và bảo vệ dữ liệu thông minh. Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung và sao lưu tự động giữa thiết bị NAS và JBOD Exos giúp giảm thiểu rủi ro thông tin, hỗ trợ bảo vệ dữ liệu đa lớp với các tính năng như RAID và snapshot, đảm bảo an toàn và khả năng phục hồi nhanh khi gặp sự cố. Theo Seagate, doanh nghiệp có thể mở rộng dung lượng linh hoạt theo dạng scale-out, nâng cấp khi hệ thống phát triển, không cần thay đổi toàn bộ hạ tầng.

"Giải pháp kết nối liền mạch giữa môi trường on-premise và cloud, hỗ trợ mô hình hybrid backup hoặc đồng bộ hóa liên vùng, giúp tối ưu hiệu suất và đảm bảo tính liên tục trong vận hành", đại diện Seagate nói, thêm rằng doanh nghiệp có thể áp dụng giải pháp Exos + QNAP cho các tình huống: media, giải trí (video 4K/8K), giải pháp video thông minh, dữ liệu Big Data và backup trọng yếu.

Giải pháp tích hợp giữa Seagate và QNAP được ứng dụng thực tế trong nhiều lĩnh vực như y tế, nhà máy thông minh, giao thông và đô thị thông minh, giáo dục...

(Nguồn: ANFA)