SeABank tặng hơn 16.000 suất quà cho người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngân hàng trao tặng các suất quà cho cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên 25 tỉnh thành, tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng.

Chương trình tặng nhu yếu phẩm của SeABank được triển khai thành hai đợt, giai đoạn 8-10/4 tại Hà Nội và giai đoạn 13-15/4 tại 25 tỉnh, thành phố. Theo đó, 16.052 suất quà là các nhu yếu phẩm, bao gồm 42,7 tấn gạo, hơn 115.000 gói mì tôm, cùng dầu ăn, nước tương, lạc... đã được trao tới người có nhu cầu.

Một điểm trao nhu yếu phẩm tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

"Tất cả tặng phẩm lương thực cung cấp bởi hệ thống siêu thị BRG Mart, Hapro thuộc Tập đoàn BRG, BigC và các siêu thị khác, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm", đại diện SeABank cho biết.

Cũng theo đại diện ngân hàng, chương trình trao tặng nhu yếu phẩm lần 2 của SeABank nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của nhiều đối tác lớn như: Tập đoàn BRG, Central Retail tại Việt Nam, Công ty Lý Khương, Công ty Tiến Phước, Tập đoàn Hưng Hưng Thịnh, Công ty Tài chính Bưu điện (PTF)... SeABank kỳ vọng việc trao tặng nhu yếu phẩm có thể phần nào lan tỏa tính nhân đạo, lòng nhân ái tới cộng đồng.

Đại diện SeABank kết hợp UBND các phường trao quà cho các hộ nghèo.

Theo ông Sơn (Long Biên, Hà Nội), một tài xế kiêm nhân viên giao hàng, nay phải nghỉ làm ở nhà do Covd-19, kể từ ngày thực hiện"giãn cách xã hội", ông không thể đi làm, nguồn thu tích trữ từ trước cũng dần hết. "Biết tin SeABank có điểm tặng quà ở SeABank Long Biên gần nhà, tôi liền đến nhận. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, suất quà của SeABank khiến chúng tôi ấm lòng, gia đình có thêm lương thực đủ dùng trong vài ngày", ông Sơn nói.

Tương tự, bà Liên, một lao động tự do mất việc do dịch bệnh cho biết bản thân không biết xoay xở như thế nào để đảm bảo cuộc sống, chăm lo cho các con. "Thật may vì Ngân hàng SeABank tổ chức một hoạt động thiết thực. Cũng như tôi, nhiều người đi nhận quà về họ vui vẻ phấn khởi lắm".

Bên cạnh việc phát tặng lương thực trực tiếp tại các điểm giao dịch, SeABank kết hợp với UBND các phường, nơi đặt điểm giao dịch để trao quà cho những hộ nghèo trong phường.

Chương trình của SeABank được cộng đồng đánh giá cao.

Theo đại diện ngân hàng, tại SeABank, các hoạt động an sinh xã hội luôn được chú trọng phát triển và được sự hưởng ứng nhiệt thành của toàn bộ cán bộ nhân viên. "SeABank luôn mong muốn được đóng góp những điều có ích tới cộng đồng và phấn đấu phát triển vì sự vững bền", vị đại diện cho biết.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, SeABank và Tập đoàn BRG ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống Covid-19. Bên cạnh đó, công đoàn SeABank ủng hộ 400 triệu đồng để phòng chống Covid-19 và hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại các điểm giao dịch của SeABank áp dụng các quy định về khử trùng, đeo khẩu trang, rửa tay... nhằm phòng chống dịch bệnh. Ngân hàng cũng ban hành nhiều chương trình hỗ trợ ưu đãi cho các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

(Nguồn: SeABank)