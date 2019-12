Việt Nam đứng thứ hai toàn đoàn ở SEA Games 30

17 HC vàng của Việt Nam ngày 10/12: Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 5.000 mét nữ), Trần Tấn Triệu (bơi ngoài trời - 10 km), Nguyễn Văn Công (vật - 57 kg vật tự do nam), Cấn Tất Dự (vật - 70 kg vật tự do nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (vật - 62 kg nữ), Kiều Thị Ly (vật - 55 kg nữ), Nguyễn Hữu Định (vật - 61 kg vật tự do nam), Nguyễn Xuân Định (vật - 65 kg vật tự do nam), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh - 400 m rào nữ), Hà Văn Hiếu (vật - 125 kg vật tự do nam), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 3000 m chướng ngại vật nữ), Đỗ Quốc Luật (điền kinh - 3000 m chướng ngại vật nam), Nguyễn Xuân Phương (kickboxing - 57 kg nam), Nguyễn Thị Oanh - Quách Thị Lan - Hoàng Thị Ngọc - Nguyễn Thị Hằng (điền kinh - tiếp sức 4 x 400 m nữ), Huỳnh Văn Tuấn (kickboxing - 61 kg nam), Quách Công Lịch - Lương Văn Thảo - Trần Đình Sơn - Trần Nhật Hoàng (điền kinh - tiếp sức 4x400 m nam), đội tuyển bóng đá nam.