SEA Games ngày 5/12: Huy Hoàng phá sâu kỷ lục đại hội

Bên cạnh tin vui từ đội bóng đá nam vào bán kết và đội bóng đá nữ vào chung kết, hôm nay, môn bơi ghi nhận thành công lớn nhất trong ngày thi đấu thứ năm của đoàn Việt Nam tại đại hội.

Nguyễn Huy Hoàng ngày thứ hai liên tiếp có chiến thắng kép - đoạt HC vàng và lập kỷ lục SEA Games, sau khi lên ngôi ở nội dung 400m tự do hôm 4/12. Trên đường bơi chung kết 1.500m tự do nam, kình ngư người Quảng Bình dễ dàng bứt phá, về nhất sau 14 phút 58,14 giây để đoạt HC vàng, đồng thời phá sâu kỷ lục SEA Games. So với kỷ lục cũ - 15 phút 20,10 giây do chính anh lập năm 2017 tại Kuala Lumpur, Huy Hoàng hôm nay bơi nhanh hơn tới hơn 20 giây. Không những thế, với thành tích kỷ lục vừa đạt được, VĐV sinh năm 2000 này còn đạt chuẩn Olympic, giành vé tranh tài tại Thế vận hội 2020 tại Tokyo.

Huy Hoàng trên đường bơi chung kết 1500m tự do nam tối 5/12.

Tin vui tiếp tục đến với đội bơi Việt Nam chỉ sau đó 30 phút, khi Trần Hưng Nguyên đoạt HC vàng 200m hỗn hợp nam. Chẳng những không bị choáng ngợp trong lần đầu dự SEA Games, kình ngư 16 tuổi này còn làm gần 2000 CĐV có mặt trên khán đài Cung thể thao dưới nước New Clarks City hò reo trong sự phấn khích, xen lẫn ngạc nhiên thích thú với màn nước rút ngoạn mục để về nhất với 2 phút 2,56 giây. Hưng Nguyên nhanh hơn đúng 0,17 giây so với người về nhì - VĐV Singapore Yi Shou Darren Chua (2 phút 2,73 giây).

Pencak silat Việt Nam thì mở hàng thành công bằng chiếc HC vàng đối kháng nữ hạng 50-55 kg của Trần Thị Thêm. Trong trận chung kết với đối thủ Jeni của Indonesia, Trần Thị Thêm gây ấn tượng mạnh bằng độ lỳ đòn và tinh thần máu lửa. "Chấn thương đồng thời ở gáy và hông khiến tôi đau đớn tột cùng ít phút cuối trận, khi đối phương thì tấn công dồn dập. Tôi tự nhủ, mình đã nếm đủ mọi đớn đau về thể xác, vì từng dính quá nhiều chấn thương trong tập luyện và thi đấu rồi, nhưng đều đã vượt qua, thì bây giờ, không có lý do gì để không vượt qua một lần nữa. Hơn nữa, lúc đấy, máu chiến thắng sôi sục trong người rồi, nên tôi gượng dậy và đánh tiếp. Tôi quyết không bỏ cuộc khi biết mình sắp bước lên đỉnh vinh quang", võ sĩ sinh năm 1996 vừa kể vừa nhăn mặt vì cơn đau hành hạ sau khi nhận HC vàng.

Trần Thị Thêm đoạt HC vàng pencak silat.

Đội tuyển đấu kiếm đoạt HC vàng thứ hai từ đầu giải với chiến thắng trong dự kiến của kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, đoàn thể thao Việt Nam cũng ghi nhận thất bại của Nguyễn Thị Ánh Viên. Ở hai nội dung bơi đăng ký trong ngày, cô đều không đoạt chiếc HC vàng nào. Kình ngư người Cần Thơ chỉ về nhì, nhận HC bạc 50m ngửa, trước khi về chót ở chung kết 200m ếch. "Tôi đã làm hết khả năng", Ánh Viên nói với VnExpress. "Thể thao có thăng có trầm. Giai đoạn này, phong độ tôi đi xuống, hơn thế nữa các nội dung thi đấu quá sát nhau. Tôi cần phải tập luyện nhiều hơn để cải thiện bản thân".

Ánh Viên tự nhận đang có phong độ không tốt, nhưng lịch đấu quá dày cũng ít nhiều ảnh hưởng đến phần thi 200m ếch của cô. Lễ trao huy chương 50m ngửa diễn ra ngay trước phần thi chung kết 200m ếch của Ánh Viên. Vừa nhận HC bạc 50m ngửa xong, kình ngư Việt Nam bị gọi tên trên loa phóng thanh, và vội vàng đi tới nơi tập trung VĐV thi nội dung kế tiếp. Cô phải để tạm tấm huy chương, linh vật ở chỗ này, thay vì mang về cất ở phòng thay đồ riêng, rồi vội vàng chuẩn bị trang phục để thi tiếp.

Bốn HC vàng trong ngày 5/12 giúp đoàn thể thao Việt Nam có 31 chiếc HC vàng từ đầu SEA Games. Chỉ tiêu mà đoàn được giao tại đại hội năm nay là từ 60 đến 70 chiếc HC vàng.

Phạm Đương - Quang Huy (từ New Clarks City)