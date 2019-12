Philippines giữ đỉnh bảng vòng đầu môn golf SEA Games 30

38 nam và 17 nữ golfer nghiệp dư bước vào chặng mở màn tranh hai huy chương vàng đầu tiên trên sân Luisita par72 với tốc độ green (khu vực gạt bóng) ở mức 9,6 hôm 4/12. Bianca Pagdanganan của Philippines đã hoàn tất 18 hố bằng bảng điểm 70 gậy và tạm thời giữ vị trí dẫn đầu nội dung nữ ở điểm -2. Golfer Thái Lan Bunnabodee ở vị trí thứ hai với cách biệt kém một gậy. Điểm even par giúp Natsha Oon của Malaysia nắm vị trí thứ ba.

Đồng đội của Pagdanganan là Kaye Lois Go đang ở vị trí thứ tư có điểm +1. Pagdanganan và Go từng giành HC vàng đồng đội nữ tại Asiad 2018. Ở SEA Games 29, Go mang về cho Philippines chiếc HC đồng cá nhân.

Các golfer Philippines chia vui sau buổi thi đấu thành công. Ảnh: Inquirer.

Pagdanganan đang đứng thứ 41 trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR) và vừa đoạt vé dự LPGA Tour của Mỹ sau loạt giải thăng hạng Q-Series hồi đầu tháng 11. Golfer này được các đồng đội ở Đại học Arizona đặt biệt danh "Kỳ lân" nhờ biệt tài golf của cô, nhất là cú phát bóng.

Tại SEA Games 30, Thái Lan có hai đại diện thuộc top 10 bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR), gồm số một Atthaya Thitikul và hạng 10 Pinimpa Panthong. Sau chặng đầu, Panthong cùng đạt vị trí T5 ở điểm +2 trong khi Thitikul chia sẻ vị trí T7 ở điểm +3 cùng Vania Ribka của Indonesia.

Có mặt trên sân trong vai trò chuyên gia kỹ thuật, anh Bạch Cường Khang nhận định: "Golfer Việt Nam không thua kém về mặt kỹ thuật cá nhân so với các đối thủ trong khu vực. Chúng ta có tuyển thủ Đặng Quang Anh đánh bóng xa hơn nhiều đối thủ. Mặt sân Luisita không khó. Tuy nhiên, do căng thẳng tâm lý, các tuyển thủ Việt Nam thi đấu không tốt ở vòng mở màn".

Bảng điểm 78 gậy của Nguyễn Bảo Long và 81 gậy của Đoàn Xuân Khuê Minh là thành tích tốt nhất của trong các golfer Việt Nam đánh 18 hố đầu trong 54 hố đấu gậy cá nhân. Các thành viên còn lại gồm Đặng Quang Anh (85 gậy), Trần Lam (84), Ngô Lê Hoàng Nam Phương (95) đang ở phần dưới của bảng xếp hạng.

Bảo Long đang là golfer nam đạt kết quả tốt nhất trong các thành viên tuyển Việt Nam.

Có đến bốn đấu thủ cùng đánh 68 gậy và chia sẻ vị trí đỉnh bảng Nam ở điểm -4, gồm James Leow Kwang Aik, Tai Hiroshi Hirahara của Singapore và Panichphol Nopparat và Boriboonsub Denwit David của Thái. Philippines và Thái Lan cũng có đại diện ở vị trí T5 liền kề với điểm -3.

Chủ tịch Hội đồng Trọng tài golf Quốc gia Vũ Nguyên đang tác nghiệp tại giải cho biết: "Công tác chuẩn bị của Philippines dưới mức kỳ vọng. Sân Luisita không ở tình trạng tốt nhất và các tài liệu, văn bản phục vụ giải cũng chưa sẵn sàng. Đến sáng ngày thi đấu vòng một, họ mới tiến hành đặt vật đánh dấu vị trí phát bóng cũng như bảng quảng cáo của nhà tài trợ".

Theo ông Vũ Nguyên, vòng một ghi nhận tình huống luật đáng nhớ đối với các golfer qua trường hợp Hirahara. Ở hố 13, gió mạnh làm bóng của golfer này dịch chuyển. Thay vì đặt lại ở vị trí ban đầu theo luật hoặc yêu cầu trọng tài xử lý, Hirahara hỏi ý kiến của bạn cùng nhóm và tiếp tục "ra tay" ở vị trí mới. Hệ quả là golfer Singapore này bị phạt hai gậy. Dù vậy, anh vẫn có thể chốt vòng đấu bằng bảng điểm 68 gậy để vào nhóm giữ đỉnh bảng Nam.

Xuất phát từ hố 10, tuyển thủ trẻ Ngô Lê Hoàng Nam Phương ghi điểm hole-in-one (hoàn tất hố trong một gậy) đầu tiên tại Sea Games 30. Em thực hiện cú đánh này tại hố 17 ở khoảng cách 170 yard. Đây là được xem là hố khó nhất trong bốn hố par3 của sân Luisita.

Quốc Huy