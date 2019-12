Kình ngư Singapore phá kỷ lục SEA Games

Kỷ lục cũ - 55 giây 74 - cũng do Quah Ting Wen lập ở SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur. Trên đường thiết lập kỷ lục mới sáng nay 4/12, kình ngư Singapore đã bỏ xa các đối thủ ở vòng loại 100m tự do nữ.

Quah Ting Wen lập kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m tự do nữ

VĐV về nhì Rule Remedy Alexis (Philippines) đạt thành tích 56 giây 19 trong khi đồng hương của Ting Wen - Yeoh Cherlyn Chzie Lin - về ba với thành tích 56 giây 39. Đại diện Việt Nam Nguyễn Diệp Phương Trâm về thứ bảy với thành tích 58 giây 81, đủ để cô vào chung kết.

Quah Ting Wen là một trong những huyền thoại của làng bơi Đông Nam Á. Cô dự SEA Games lần đầu từ năm 2005, là liên tiếp tranh tài ở các kỳ đại hội sau đó. Qua bảy lần dự SEA Games, Quah Ting Wen đang có 16 HC vàng, 15 HC bạc và ba HC đồng.

Quah Ting Wen lập kỷ lục đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 2019. Ảnh: SNOC.

Singapore là đoàn thi đấu thành công nhất ở môn bơi tại SEA Games 2017 với 19 HC vàng. Việt Nam đứng thứ hai với 10 HC vàng, trong đó có 8 HC vàng của Nguyễn Thị Ánh Viên. Với Quah Ting Wen, ngoài 100m tự do, cô cũng chiến thắng ở nội dung 50m bướm, 4x100m tự do tiếp sức, 4x200m tự do tiếp sức và 4x100m hỗn hợp tiếp sức.

Ngoài 100m tự do nữ, các nội dung 200m hỗn hợp, 200m bướm nữ, 400m tự do, 100m ếch và 100m ngửa nam cũng diễn ra trong sáng 4/12. Đây là những nội dung đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 2019. Vòng chung kết của những nội dung này sẽ diễn ra vào chiều nay tại nhà thi đấu dưới nước, thuộc tổ hợp thể thao New Clark City.

Vĩnh San