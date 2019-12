Indonesia vào bán kết bằng vị trí nhì bảng B

Trước trận, Indonesia xếp thứ hai bảng B. Họ có cùng chín điểm, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan (+11 so với +10). Do đó, chỉ cần thắng Lào, Indonesia sẽ vào bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận Việt Nam - Thái Lan.

Nhiệm vụ đó sớm được họ cụ thể, bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Saddil, một trong những tiền đạo có phong độ ổn định nhất từ đầu giải, là người lập công.

Các cầu thủ Indonesia mừng chiến thắng dễ dàng trước Lào. Ảnh: PSSI.

Khác với cách đây hai ngày, khiến Thái Lan đến cuối trận mới ghi được hai bàn, trận này Lào thi đấu khá rời rạc. Họ có lẽ không còn động lực sau khi chắc chắn bị loại. Một số pha lên bóng hiếm hoi của đội bóng áo trắng đều bị hàng thủ hoặc thủ môn Indonesia hóa giải.

Indonesia tiến gần hơn đến chiến thắng với bàn nhân đôi cách biệt ở phút 47 của Osvaldo Haay. Đây là bàn thứ sáu của tiền đạo mang áo số 20 từ đầu giải, đưa anh lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Cách biệt hai bàn giúp Indonesia chơi thảnh thơi, và ghi thêm hai bàn nhờ quả phạt đền của Nugroho phút 73 và Haay phút bù giờ thứ tư.

Sau năm trận, Indonesia đứng thứ hai bảng B với 12 điểm. Họ sẽ gặp Myanmar trong trận bán kết diễn ra vào thứ Bảy ngày 7/12.

Đội hình ra quân

Indonesia (4-3-3): Nadeo Argawinata; Asnawi Mangkualam, Andy Setyo, Bagas Adi, Nur Hidayat Haji Harris; Syahrian Abimanyu, Zulfiandi, Evan Dimas; Egy Maulana Vikri, Osvaldo Haay, Saddil Ramdani.

Lào (5-3-2): Solasak Thilavong; Vanna Bounlovongsa, Aphixay Thanakhanty, Kittisak Phomvongsa, Bounphithak Chanthalangsy, Bounphachan Bounkong; Somsavath Sophabmixay, Somlith, Sengvanny, Kaharn Phetsivilay; Somxay Keohanam, Soukaphone Vongchiengkham.

Thanh Quý